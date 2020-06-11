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鄭南榕是英雄、許崑源變狗熊？羅致政批韓國瑜：不倫不類的比較

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▲連兩天到許崑源靈堂...韓國瑜表情凝重「快步走入」上香！撫肩安慰議長遺孀。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜連日赴許崑源靈堂上香。（圖／記者張榮恩攝）

記者林銘翰／台北報導

針對高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，高雄市長韓國瑜10日在國民黨中常會中表示，許崑源遭到不實指控，質疑「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊」。對此，民進黨立委羅致政11日受訪時表示，這是完全不倫不類的比較；民進黨立委吳思瑤則說，民主鬥士鄭南榕為了爭取台灣的言論自由壯烈自焚，「韓國瑜今天享有的言論自由，就是鄭南榕用生命所換來的」。

國民黨10日召開行動中常會，並選在高雄市黨部舉行，身兼中常委的韓國瑜在會中表示，謠言止於智者，許崑源近日遭到不實的指控，「死者為大，台灣人的厚道、善良到哪裡去了」，並親自還原許崑源自殺原因，指出「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊」。

對此，鄭南榕基金會10日晚間發出聲明表示，鄭南榕與許崑源兩者難以比擬，「韓市長的發言是否得當，由國人公評」。

▲▼立委羅致政 張宏陸 吳思瑤 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委立委。（圖／記者屠惠剛攝）

羅致政11日受訪時表示，許崑源在歷史與地方政治上的定位，過一段時間後自然會被各界檢驗，至於韓國瑜指稱「許崑源是狗熊」，羅致政則說，自己從來沒有聽過任何人用這種方式與名稱來指涉，應該由說出這句話的人對外說明。

羅致政強調，韓國瑜若指稱有人指涉許崑源為狗熊，就請韓國瑜拿出證據，否則又是另一次拿出自己編造的東西，然後把問題丟給民進黨，不僅非常不道德，而且是在消費死者，「我第一次聽到就是從韓國瑜嘴巴說出，所以我就要問他到底是從誰的嘴巴中聽到」。

羅致政認為，韓國瑜此番言論是「完全不倫不類的比較」，鄭南榕過去在生時，對於民主自由人權的追尋，大家都非常認可，他不對許崑源做任何批評，但是地方選民怎麼看待這位議場，高雄市民最清楚，並再次強調「這是完全不倫不類的比較」。

▲▼立委羅致政 張宏陸 吳思瑤 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委張宏陸。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委張宏陸受訪時則強調，人死為大應該尊重，各黨各派都不應該再對許崑源有任何的批評，否則是違反台灣人善良的本性，並呼籲韓國瑜不應該去消費一位過世的人。

民進黨立委吳思瑤表示，鄭南榕為了爭取台灣的言論自由壯烈自焚，「韓國瑜今天享有的言論自由，就是鄭南榕用生命所換來的」，韓國於享有言論自由，但發言內容卻不被認同，相信民主的台灣社會將給予公允的評價。

吳思瑤也批評，韓國瑜有很多被害妄想症，包括在選舉與被罷免的過程中，不斷無限上綱認為是國家機器在運作，「但93萬票的人民對他不信任，難道是任何政黨、政治勢力能操控出來的嗎」。

吳思瑤說，韓國瑜到今天都沒辦法謙卑面對，只是不斷怪東怪西，繼續被國家機器這個被害妄想症的謊言所堆疊，不只是欺騙社會大眾，也是在欺騙自己，相信台灣人民都很難接受。

▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委羅致政 張宏陸 吳思瑤 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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