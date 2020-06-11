辦尾牙又補助機票！涉幫韓國瑜造勢拉票選總統　5台商續遭限境8個月

▲大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷，涉賄選再被限制出境8月。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華等7名台商，2019年底涉舉辦大型尾牙，幫韓國瑜造勢拉票選總統，被依違反《正副總統選罷法》、《公職人員選罷法》起訴，其中林懷等5人的境管日期將到期，儘管他們皆否認犯行，並希望解除限制，但台北地院審酌後，仍認為有必要繼續限制出境。

被告7人中，除了中華婦聯會理事長何建華，及中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君之外，會長林懷、副會長佟建華、中華婦女聯合會副秘書長及湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、台商莊垣漳等5人被限制出境。

法官指出，根據30餘人的證人證述，還有活動文宣、台胞返台優惠機票的登記表、名單、對話紀錄等證據，認為5人犯罪嫌疑重大；且林懷、佟建華、莊垣漳、沈斌都在大陸地區工作，沈斌、蔣明霞則有親人在大陸，5人在海外均有建立經濟與社會網絡關係的能力，又5人所涉犯的是法定本刑3年以上徒刑的重罪，因此有逃匿出境並在海外生活而滯留不歸的高度可能性。

法官審酌，雖然境管對5人出入國境權益受有影響，但與國家司法權行使的輕重權衡相比，已屬對居住或遷徙自由的相對最小侵害處分，因此基於國家審判權及刑罰執行權遂行的公益考量，裁定5人自今年6月10日起限制出境、出海8月，可抗告。

▼莊垣漳說自己只是在大陸工作的農民，並非台商，家人都在台灣，還有臥病在床的老母親要養，如今被限制出境，經濟已陷入困境。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

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