韓國瑜最終日大草皮辦道別音樂會　WeCare以267字痛批：韓心裡只有他自己

▲韓國瑜最後一天上班日，「真愛高雄，珍重再見」道別活動現場。（圖／記者黃子倩攝）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定遭罷免，於11日最後一天上班日下午3點半在鳳山行政中心草地，向所有市民朋友道別並致上最深切的謝意，舉辦「真愛高雄，珍重再見」道別活動。對此，罷韓團體「WeCare高雄」稍早針對時間、地點以267字貼文痛批，「韓國瑜再一次告訴大家，他心裡完全沒有高雄市民、市政，只有他自己。」

WeCare高雄臉書全文：

錢從哪裡來？從早上10點開始吵公務員跟學生。

三點半，學生還沒放學、公務員還沒下班，

韓國瑜擔任市長的最後一刻，繼續帶頭違法。

而且舞台搭設直接插入草地，草地的損毀誰補償。

一個被近94萬人罷免、被解職的市長，

竟然還用市民的納稅錢辦惜別音樂會。

口口聲聲說負債很重的韓國瑜，不僅執政不到兩年，

已經又為高雄添加了鉅額負債，

還花錢辦這種無意義活動。

如果不是拿市府的錢，就請出來說清楚，

是什麼樣有背景的團體，可以這樣大喇喇的、

如此容易又快速的取得所有許可、完成申請，

在平常上班上課日，在市府跟學校中間辦活動。

在草地上直接蓋舞台、擺滿1600張紅板凳。

韓國瑜的告別造勢，再一次的告訴大家，

他心裡完全沒有高雄市民、市政，只有他自己。

▲WeCare高雄臉書267字痛批，韓國瑜心裡只有他自己。（圖／翻攝臉書）



►我沒有遲到，是時間遲到了！

