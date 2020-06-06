賴清德讚賞高雄實踐民主：不再有百年難得的政治奇才

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜6日被以93萬9090張罷免贊成票請下高雄政壇。對此，副總統賴清德在臉書表示，高雄人的民主實踐，讓我們深刻反省，主權在民的社會裡，不再有百年難得的政治奇才，只有恆久不變的公民力量。

賴清德指出，政府的權力來自於人民，在台灣，不會是一句空虛無力的口號，而今天，高雄人用強烈意志，展現了這樣的理想和價值。

賴清德還用Hashtag強調「民主無價」、「高雄加油」。

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