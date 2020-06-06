韓國瑜剩下6天時間搬家　中選會6月12日正式公告罷免成功





▲韓國瑜被罷免。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日落幕，韓國瑜獲得超過92萬罷免同意票，寫下歷史成了我國史上第一位被罷免成功的市長。根據中選會規定，12日將正式公告罷免案結果，當天也將成為韓國瑜的解職日。

截至下午5時43分左右，同意罷免票已經高達89萬3000票，因為超越罷免門檻，所以韓國瑜確定被罷免。回顧2018年九合一大選，韓國瑜在當時獲得89萬2545票，和現今同意罷免票的票數相比，罷免投票結果令政壇人士不勝唏噓。

根據中選會規定，6日罷免開票完後，票數結果將送往中選會，並於近日召開委員會對罷免案做出決議，預計12日正式對外公布罷免結果，同一日也將成為韓國瑜的解職日，換句話說，就是韓國瑜市長的「最後一天」。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 1張圖秒懂罷韓投票「6件事不能做」！黃絲帶禁止 違者最高罰50萬

► 罷韓成敗關鍵 跨過57萬票門檻就看這些人有沒有回高雄

► 高雄年輕人返鄉「罷韓」才有跟上風潮 想在「史上第一次」打卡

熱門新聞...

► 搞懂罷免門檻了嗎？ 罷韓投票前一定要知道的「3件事」

► 高市選委會公布6月6日公民數增加 門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓

► 這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】