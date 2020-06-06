朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革　

▲2018九合一大選朱立倫、韓國瑜、馬英九同台。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，前新北市長朱立倫表示，「今天投票的結果對於認真辛苦的市府團隊與韓市長令人不捨，對於所有同仁的努力，也是不公平的評價。」同時也預言，民進黨將對國民黨展開全面政治攻擊，呼籲黨主席江啟臣要加倍努力改革。

朱立倫表示，希望大家多給市府團隊一些鼓勵，國民黨更應給這些辛苦的黨員溫暖加油！雖然高雄民眾做了決定，這是民主賦予的權利，但政治的對立，受傷的會是高雄的發展與高雄的市民；他呼籲，希望高雄政治安定，不要持續動盪。

對於進入下一個新階段，朱立倫喊話，明天開始國民黨面對民進黨的全面政治攻擊，在生氣之後更要站穩腳步，打起精神、勵精圖治，無論從內部或外部，「所有藍營朋友要站在一起，加倍努力改造工程」，為台灣打拚，為中華民國而奮鬥。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 罷韓燒出國民黨在高雄連B咖都沒有 藍營準備轉移戰場改打這三點

► 國民黨做好失去高雄準備 罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

► 民眾黨罷韓不表態 柯文哲精算選後亂局趁隙擴大基本盤

熱門新聞...

► 韓國瑜放棄最強武器 罷韓「冰處理」恐成等待被宰割

► 民進黨「代理市長」方案曝光 反制韓國瑜被罷免後打訴訟干擾戰

► 「罷韓不是我們的主場」 徐永明樂觀看待：時力太強勢也不好



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】