快訊／陳菊：人民的聲音高於任何統治者的權力





▲陳菊向高雄市民致敬。（圖／翻攝自陳菊臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日落幕，韓國瑜獲得超過93萬罷免同意票，寫下歷史成了我國史上第一位被罷免成功的市長。對此，前高雄市長、總統府祕書長陳菊透過臉書發文向高雄市民致敬，「人民的聲音高於任何統治者的權力！」

陳菊表示，「人民的聲音，就是上帝的聲音」這句拉丁文名言告訴大家，人民的聲音高於任何統治者的權力，更是所有領導者的責任。

陳菊說，「今天，我們為台灣的民主感到驕傲，為高雄感到光榮。高雄人不畏風雨，無懼威脅，用勇氣和智慧決定自己的未來。」

陳菊向高雄人民致敬，「我們現在是，未來也永遠是，充滿希望、勇敢追夢的高雄人！」

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