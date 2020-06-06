韓國瑜跌落神壇　3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次





▲韓國瑜成我國史上首位被罷免的市長。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長罷免案6日落幕，韓國瑜獲得超過93萬罷免同意票，寫下歷史成了我國史上第一位被罷免成功的市長。觀察韓國瑜自總統大選落敗以來，拒為選總統道歉，也沒有在第一時間展現回歸市政魄力，再到最後使出「蓋牌」招數，連犯3大錯誤大失民心，宣告「韓流神話」破滅。

韓國瑜2018年以登上神壇的姿態坐上高雄市長寶座，不過，才上任未滿半年，就向總統高位大喊「Yes,I do！」當著市長卻戀權選總統，這可以說是韓國瑜當選市長以來的最大錯誤，「溜之大吉」形象自此緊緊綁著韓國瑜，甩也甩不掉，種下高雄市民就是要「罷掉」市長的種子。

總統大選落敗後，韓國瑜似乎沒有得到教訓，接連再犯三大錯誤。首先，韓國瑜拒為落跑選總統向市民道歉，地方人士感嘆，如果韓國瑜選在敗選的第一時間向市民道歉，或許還能止血，罷韓連署力道或許也沒那麼強。不過，他卻選擇迴避問題，拖到五月中最後一刻才低頭，忽視民意的作法最終讓他嘗到苦頭。

第二，韓市府雖然自稱回歸市政，卻沒有在第一時間展現對市政的魄力，韓團隊自稱治水有功，不過接連大雨卻直接破功。韓陣營議題設定失準，跟罷韓團體持續糾纏，四次訴訟讓高雄人一打開電視就看到韓陣營在辯解、市府團隊在整市民團體，再加深高雄人罷韓決心。

最後，韓國瑜選在5月中重現「蓋牌」絕招，不過，他似乎忘了當初選總統時蓋牌招數曾讓自己大吃苦頭，這次蓋牌背後同樣凸顯沒招窘迫，連自己人的鬥志都被玩掉，國民黨也很難再支持下去，最終也導致自己被以超過當年勝選89萬得票數的92萬多票被罷免成功，令人不勝唏噓。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 1張圖秒懂罷韓投票「6件事不能做」！黃絲帶禁止 違者最高罰50萬

► 罷韓成敗關鍵 跨過57萬票門檻就看這些人有沒有回高雄

► 高雄年輕人返鄉「罷韓」才有跟上風潮 想在「史上第一次」打卡

熱門新聞...

► 搞懂罷免門檻了嗎？ 罷韓投票前一定要知道的「3件事」

► 高市選委會公布6月6日公民數增加 門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓

► 這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】