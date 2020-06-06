全文／韓國瑜下台一鞠躬　10分鐘談話：兩個感謝三個遺憾一個祝福

▲韓國瑜率市府團隊，回應罷免結果。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴、袁茵、蘇晏男／綜合報導

高雄市長罷免案已跨越門檻57萬票，同意票已超過90萬票，持續增加中，韓國瑜將成為台灣史上第一位遭到罷免的市長。針對投票結果，韓國瑜於下午出面回應，發表10分鐘談話表達「兩個感謝三個遺憾一個祝福」，現場也出現許多支持者向韓國瑜加油打氣。

韓國瑜感謝全文如下：

謝謝葉匡時、李四川副市長及市府優質團隊，謝謝今天到場所有議員大家關心，在場新聞界好友、在電視及網路前的海內外關心罷免案的好友，剛剛確切知道罷免票跨過門檻，所以在這裡我要表達我內心的兩個感謝三個遺憾一個祝福。

首先感謝2018年11月24日支持韓國瑜的89萬2500位市民朋友，讓我有機會為高雄市政打拼服務努力，在這裡我們團隊深深感謝這89萬市民朋友一鞠躬。

第二個感謝，感謝我這群最棒的市政府團隊，我們3位副市長幾位局處長，有的離鄉背井、拋妻別子、放棄高薪，不管在地高雄子弟，還是外縣市請來高雄為市府團隊貢獻一己之力的優質市府執政團隊，我以執政團隊感到光榮驕傲，相信廣大高雄市民朋友對執政團隊是肯定的，我一鞠躬向團隊感謝。

這89萬支持我擔任市長的好朋友，同時今天也有130萬朋友沒有出來投票，感謝他們對我們團隊支持，感謝他們認同這場選舉是他們沒辦法接受，甚至有人認為是場不公不義的選舉而沒有出來投票。

第一遺憾，任何黨掌握國家權力資源應該一心一意為人民造福打拼，讓人民安居樂業過幸福日子，但遺憾民進黨第二次執政所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，集中央政府力量跨各部會買通幾乎90%以上媒體，幾乎百分百網軍全力攻打韓國瑜。

罷韓國家隊如果有這種心思體力，為什麼不好好用在建設國家造福民眾，而把他放在全心全意鬥爭，這是我非常大遺憾，一個做牛做馬政府才是人民要，作威作福貪汙腐敗人民唾棄，我非常遺憾。

第二遺憾，執政團隊所有成員戮力以公，非常多政策執行推動都是全國最優，雙語教育全國第一，路平燈亮水溝通全國第一，輔導青年創業全國第一，防止新冠肺炎感染零全國第一，登革熱到6月6日到現在還是零，優於過去幾十年表現，照顧未婚媽媽、農產外銷、觀光行銷青年住宅，太多指標全國最優。

但遺憾團隊不停被抹黑扭曲造謠中傷，甚至完全脫離事實毫無根據的批判，這點我覺得非常遺憾，我也希望所有好朋友給我們高雄市府團隊一個公平評價，這是我第二遺憾。

第三遺憾，最大遺憾是好多我急著推動的工作，團隊要全力推動，我剛剛最放心不下的，高雄未來唯一一條路國際化道路，我們把地圖正面看、左邊中國面積這麼大，右邊台灣這麼小，橫著看，神奇奧妙的事情，高雄到東南亞東北亞都是三個多小時，高雄未來最重要國際化，雙語教育我們放心不下，照顧弱勢族群推動市府招商引資，我們很遺憾的這些工作在我們這個團隊沒辦法繼續執行。

最後一個祝福，高雄市南台灣最重要城市，高雄市民是最棒最優質市民，善良熱情憨厚耿直，如果這個城市往好的方向，一定發光發熱，期待下一任市長一樣能讓高雄市政蒸蒸日上，讓高雄市民安居樂業，祝福我們高雄市能夠成為一個偉大光明開朗復甦的城市，這是發自內心祝福。

同時謝謝所有新聞界好友，將近兩年來台灣政治史沒發生韓國瑜發生的，整整兩年無窮無盡抹黑造謠、無窮無盡小放大、無窮無盡扭曲，讓新聞界朋友也非常辛苦，謝謝高雄新聞界朋友大家非常辛苦。

最後祝福高雄280萬善良民眾，讓高雄全台灣全世界一樣耀眼，願天佑高雄天佑台灣天佑中華民國，謝謝大家。

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