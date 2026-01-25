YT「象山看台北」也直播霍諾德攀101　線上人數破1萬！鏡頭君狂抖

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

Netflix 今早直播美國極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，全程不使用任何繩索或安全防護裝備，吸引全球目光。除了官方轉播，網友也能透過「象山看台北」YouTube頻道一窺壯觀畫面，線上觀看人數突破1萬人，聊天室熱烈留言，為霍諾德加油打氣。

象山直播改播「霍諾德攀爬101」 網友盛讚鏡頭君



原本以台北天際線為主題的「象山看台北」直播，今早火速因應時事，切換為「霍諾德挑戰台北101」的即時畫面。頻道轉播角度精準，讓網友得以清楚看見攀登進度，被讚「鏡頭君超敬業」，甚至有人誇「小編該加薪了」。

直播觀看人數破1萬 網驚呼：真男人

不少觀眾留言直呼「這視角太刺激」、「感覺心臟都快跳出來了」、「到現在還很冷靜，超厲害」、「看他爬那個金屬裝飾最可怕」、「太厲害了，他一定可以的，真偉大」、「他真的要做到了」、「太猛了，真男人，快要爬到觀景台樓層」。

還有人好奇鏡頭是什麼，「拉那麼近還是很高清欸，好厲害喔」、「這顆鏡頭會大賣」、「這真是象山的鏡頭？我在市區做什麼，原來都看得這麼清楚，這算是軍用等級嗎？」也有人觀察鏡頭不斷晃動，推測風勢不小，「鏡頭抖得越厲害，風應該就越大」、「​​鏡頭抖是因為鏡頭從很遠的地方zoomin，能有這個品質很不簡單」。