連勝文喊話韓國瑜「一起奮鬥」：把高雄搞到負債的人都要回來了

▲連勝文 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜6日被以93萬9090張同意罷免票請下高雄政壇。對此，國民黨中央委員連勝文晚間在臉書發文，不僅直批「罷韓國家隊」全力迫害韓國瑜，還痛罵民進黨「把高雄搞到負債三千億，馬路有五千個洞的人都要回來了」。

「面對罷選結果，韓市長表達尊重並祝福高雄巿民，這是展現了民主的風度！」連勝文表示，罷韓人士說「我們只是收回原本屬於我們的權利」，但他認為，這句話最後面恐怕還少了三個字—「及利益」！

連勝文指出，韓國瑜在高雄擋了綠營「親信資本主義」無數成員的財路，保護了民眾的利益，並努力於基礎建設、節省公帑，最後還是不幸遭到「罷韓國家隊」的全力迫害及仇恨煽動，「投票結果，韓國瑜離開高雄，但這些把高雄搞到負債三千億，馬路卻有五千個洞的人都要回來了」。

連勝文認為，新冠肺炎導致許多人生活困難，而政府紓困卻有一大堆問題，但推動罷韓，卻是從中央到地方不遺餘力，這大概是一種民進黨急著幫自己人紓困的概念吧？

連勝文直批，「物極必反」，他絕不相信綠營政客及他們龐大的「親信資本主義」成員，可以永遠把持這個國家，把高雄當提款機，予取予求！

連勝文喊話，希望韓國瑜休息一陣子之後，「能與我們這些老戰友繼續一起奮鬥！國民黨也必須面對，我們從2019年起一路犯的錯誤，導致今天這個結果！我們不能輸昏頭，也絶不能喪志，大家加油」。

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