下台一鞠躬！韓國瑜臉書1577字回應...吐心聲：是我拖累大家

▲韓國瑜確定被罷免。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜成為台灣史上第一位遭到罷免的市長，他晚間在臉書以「這一次，誰會是贏家？」為題發千字文指出，選一個作威作福的政府，人民最後是輸的；選一個做牛做馬的政府，人民才會是最後的贏家。值得注意的是，他感謝了33位與他一同打拼的市府同仁，「謝謝您們這段日子的付出與辛勞，是我拖累大家。」

韓國瑜晚間在臉書發1577字回應稱，選舉就像比賽一樣有勝負輸贏，但是對作為政府頭家的人民而言，真正的勝負輸贏卻是在選舉落幕之後才真正開始。

韓國瑜提到近期他忙於市政時也不忘冷靜觀察，民進黨如果能夠將罷免韓國瑜的積極與不惜代價的力氣，拿出十分之一用在治國施政與自我操守上，「2018年我不會當上高雄市長，2019年我更不會想進一步出來改變台灣」。

他誠心希望這麼多次的選舉結果，最後的贏家能是「高雄市民」，但無論誰是下一任高雄市長，高雄都需要一個「路平燈亮水溝通、貨出人進發大財」的未來、高雄所有的弱勢朋友們都應該得到更多的重視和更好的照顧、高雄的下一代都需要在國際競爭中有機會成為某一個領域裡發光發亮的新星。

韓國瑜表示，他虛心接受每場選舉的結果，「但對於那89萬2545張期盼高雄崛起的選票、以及千千萬萬在這兩年裡對我寄予厚望的好朋友們，我要誠摯地致上我最深切的謝意與歉意」，無論未來他有沒有工作，只要能力所及、能為高雄盡一分心力，他一定會為高雄鄉親出力，並強調「一日高雄人、終生高雄心」。

值得注意的是，韓國瑜非常不捨讓他感到驕傲的市府團隊，「好多人不惜離家背井、放棄高薪來這個城市和我一起打拼，他們和我一樣不在乎被罷與不罷，但這一年多來他們為高雄做牛做馬、承受巨大壓力，還要不時地被網軍抹黑攻擊，這一年多來他們每一件事都做得比以前好、但是雜誌民調排名卻都是吊車尾，我知道，都是我的關係。」

韓國瑜代替所有高雄市民向33位市府團隊說聲謝謝，同時謝謝之前曾經陪他們篳路藍縷、一起走過好多風雨、但因為公私因素而離開崗位的前任局處首長們，更謝謝每一位認真做事、任勞任怨的高雄市政府同仁，「謝謝您們這段日子的付出與辛勞，是我拖累大家，您們的辛苦和成績，高雄市民會記得、歷史會記得。」

韓國瑜提到，高雄的雙語教育才剛要萌芽、滿天星計畫正蓄勢待發、農漁產品正打進國際市場，「我們還沒有向中央爭取到蓋摩天輪的土地、還有好多道路和水溝需要鋪整」，他帶著這些遺憾離開高雄，但相信所有願景未來都能逐步完成。最後，他強調，「我相信，人民會是最後的贏家。謝謝高雄、謝謝大家！」

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