「不投票變韓粉」　韓國瑜的1句話嚇出93萬罷免同意票　





▲韓國瑜成了史上第一位遭到罷免的市長。（圖／記者李毓康攝）

文／蔣婕妤

2018年九合一大選韓國瑜以89萬票擊敗民進黨，風風光光以登上神壇姿態坐上高雄市長寶座，如今卻以超過勝選的93萬罷免同意票，被市民拉下市長大位。

回顧整個罷韓行動過程，韓國瑜雖然在5月中向韓粉喊話「不要投票」，希冀造成新一股韓粉不投票的現象，但此舉也讓不少北漂青年拚死在6月6日也要回高雄寫記錄，對照93萬張罷免票與韓國瑜當選市長時拿下的89萬票，某種程度來說，罷免同意票高出預期其實可以看成是被韓國瑜給「嚇出來」的。

民間團體推動罷免案以來，「罷韓」聲量看似強烈，卻也被認為成功機率不大，畢竟要罷免掉市長是寫歷史，並不容易。韓國瑜在5月中再次使出「蓋牌」戰略，喊話韓粉「不要投票」，也進一步造成標籤化效應，讓投票的人「被迫亮牌」罷韓立場，造成家庭紛爭甚至影響工作。

但是，水能載舟，亦能覆舟，韓國瑜沒想到的是當他呼籲支持者不要投票的這句話，在網路與社群被轉譯成「沒投票等於挺韓」，而這也是為什麼有網友在韓國瑜公開呼籲後會直呼「怕爆」，許多北漂的高雄人就怕沒去投票被當韓粉，拚死都要趕著高鐵、台鐵回家投票，甚至還有網友在臉書分享，從高鐵站下車投完票到回高鐵北上只花了30分鐘，就是拒絕被韓國瑜強制收編。

值得注意的是，「不投票變韓粉」一開始只是網友間的玩笑梗，但從韓國瑜6日晚間在被罷免後的公開談話內容來看，間接也證實外界或網友之前的揣測，「今天也有130萬市民朋友並沒有出來投票，感謝他們對我們團隊的支持，感謝他們認同這場選舉是他們沒辦法接受，甚至有人認為是一場不公不義的選舉而沒有出來投票。」





▲罷韓遊行。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜在發表感言的過程中，內容多是對著民進黨而來，「罷韓國家隊如果有這種心思體力，為什麼不好好用在建設國家造福民眾，而把它放在全心全意的鬥爭，這是我非常大遺憾，一個做牛做馬政府才是人民要的，一個作威作福貪汙腐敗的政府，是人民所唾棄的，這點非常遺憾。」

藍綠對照，兩年前民進黨在地方縣市首長選戰慘敗，蔡英文辭去黨主席，綠營一片檢討聲浪，強調痛定思痛、傾聽民意，懇求國人再給民進黨一次機會，但韓國瑜的被罷免感言卻走相反路線，砲火對著民進黨猛射，把被罷免的罪通通怪向綠營，稱「罷韓國家隊」買通媒體，全力攻打韓國瑜、抹黑造謠，聽在投下罷韓同意票的市民耳裡格外諷刺。

韓國瑜從被拱上神壇到下台一鞠躬，短短500多個日子，面對負評與攻擊時，他是自我反省還是只會把錯都推到別人身上，如今再來討論都已經不具太多意義，高雄市民做了新的選擇，「韓流」崛起的神話讓韓國瑜寫下歷史，「韓粉」的退散也讓他在6天後卸下市長職務後開始「被放假」。

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