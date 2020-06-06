「可惜改革無法延續…」李四川嘆：未來不缺席監督　繼續為高雄貢獻心力

記者袁茵／高雄報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，將於12日中選會正式公布結果後解職。高雄市副市長李四川對此發表59秒短片，感謝這陣子高雄市民的照顧，「可惜這場改革無法延續」，但他們未來不會缺席監督，會繼續為高雄貢獻心力。

李四川6日晚間8時在臉書上發表59秒短片。李四川表示，謝謝高雄市民朋友這陣子的照顧，稍早各地已完成投開票，面對最終投票結果，他尊重並接受。





▲李四川發表59秒影片，談罷免韓國瑜後的感想。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

李四川說，即便充滿不捨，他仍然感謝所有市民朋友一直以來對市府團隊的支持與鼓勵，加快這一年五個月以來，他們為高雄擘劃的改革計畫。

「可惜，這場改革無法延續。」李四川說，走過必留下痕跡，在高雄他們有很好的政績，也留下不少未盡遺憾，改革與建設發展正在進行，期盼高雄能繼續朝永續與正向的發展，如同2018年回到家鄉所設下的願景，邁向新宜居城市。

最後，李四川強調，感謝高雄非常多勇敢堅毅的朋友與他們同行，「未來，我們不會缺席監督，繼續為高雄貢獻一份心力。」

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟 市長補選徵詢這4人被點名

► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革

► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選

更多罷韓後續分析...



► 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光

► 韓國瑜跌落神壇 3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次

► 韓國瑜剩下6天時間搬家 中選會6月12日正式公告罷免成功

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣