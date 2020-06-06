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陳佩琪在畫框裡！柯文哲賞繡球花放閃照：她很勇敢

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▲柯文哲與陳佩琪到陽明山賞繡球花。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲與陳佩琪到陽明山賞繡球花。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

近日台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，雙方隔空槓上，而柯文哲則數次發言護妻。柯文哲6日上午在臉書公開與陳佩琪到陽明山賞花的照片，不僅自嘲兩人各自在同樣的場景拍照，結果卻差很大，還貌似意有所指地強調「佩琪很勇敢」。

柯文哲表示，上個月到陽明山竹子湖復育台灣水韭、參觀滿園繡球花，於是回家跟陳佩琪說台灣的繡球花真美，美到讓人懷疑人生，「佩琪拍完回來給我看，我嚇一跳！怎麼同一個景拍起來可以差這麼多？」再度懷疑人生。

▲陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

柯文哲除用Hashtag強調「佩琪很勇敢」、「佩琪很懂拍」、「拍得好是網美」、「拍不好變...」、「竹子湖繡球花美景通通拍起來」外，在合成照裡還可以看到「花田繡真情 遇見文哲」。

對此，有網友留言表示，「市長最進一直放閃」、「還在拍婚紗照？」、「因為 夫人 人比花美啊」、「懂拍跟不懂拍~~~~~XDXDXDXD」、「很美很幸福的感覺~~柯市長和陳醫師我們一定支持您們~~」。

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