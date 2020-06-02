「舒琪」大戰！簡舒培轟陳佩琪：邏輯錯置「要求離婚根本神推論」

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，憤而在1日透過臉書槓上簡舒培，一連發三篇文章回擊。簡舒培2日上午發臉書痛批陳佩琪邏輯錯置、偷換概念，「建議市長配偶謹言慎行，變要求離婚，真是神推論」。

陳佩琪1日在臉書發文，「簡議員說不是針對我昨天以醫生身分在臉書的發文，而是說我不適格當市長夫人， 所以您這次要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？記得妳幾年前發文到聯醫公關室問為什麼公益活動都請陳佩琪而沒請郝市長夫人？ 現在更進一步要市長跟我離婚？」

對此，簡舒培1日發臉書回應，「北佩琪南佳芬」是台灣最為人所知的市長配偶，這二位很擅長利用自己的長處，幫自己配偶忙，至於影響是正面還是負面，就見人見智了。

簡舒培認為，市長配偶言行舉止對國家、社會、市政有示範實踐的效果，當然不同於一介平民，因此縣市長配偶大都謹言慎行。柯文哲市長的配偶陳佩琪，「一連串錯置邏輯、偷換概念的失常發文，再次證實我的質疑，陳佩琪在市長配偶這個角色上完全不適格，而且嚴重影響了台北市政府的形象」。

簡舒培舉例，日本首相安倍晉三的太太安倍昭惠，曾在疫情期間櫻花禁令公佈後，被爆疑似與友人賞櫻拍照，而遭被國會議員質詢，遭日本社會輿論撻伐，由此可見，現代民主國家對民代及配偶監督都有一定標準；陳佩琪日前發文指出，先前衛福部與WHO的電子郵件爭議，這是武漢發布的訊息，我們只不過是接獲訊息後去電，想跟世衛要更多的訊息而已，與其要硬拗『這是我們有先知之明警告世衛的信』，引起熱烈討論批評。

簡舒培質疑，柯文哲配偶陳佩琪的發文內容，與美國、日本、德國、澳洲等先進國家見解不同，其論點反而呼應了中國大陸及WHO秘書長譚德塞，陳佩琪的這個說法不但打臉衛福部、唱衰台灣公衛專業，更是在幫WHO及大陸卸責，在全球受武漢肺炎疫情之苦的情況下，這樣的發言內容當然要被批評，更何況是市長的配偶。

簡舒培批評，陳佩琪身為市長配偶，享受隨便發言就有數千人按讚、數萬人流量的光環，難道不該被批評嗎？而且荒唐言論當然也會影響市民對市長市政的評價，因為「一家之不治、一市之不治、何以天下國家為？」

簡舒培最後一連狂酸，「#邏輯錯置偷換概念真的好柯粉」、「#建議市長配偶謹言慎行變要求離婚真是神推論」、「#一下市長配偶一下市民一下聯院醫師實在太獵奇」、「#時代新女性誇言紅杏出牆使人錯亂」「#市長配偶先嗆議員再嗆議長沒有藐視議會嗎」。