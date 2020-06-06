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北市加碼振興將不限長者　柯文哲怨：中央逼迫縣市造成財政破口

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記者陳家祥／台北報導

後疫情時代來臨，國內進入振興復甦階段。台北市長柯文哲昨在議會宣布加碼，65歲以上長者只要使用敬老卡消費滿3000元，除了中央補助2000元以外，北市府將另外加碼再補1000元，等於是「花3000補3000」。柯文哲6日進一步說明，65歲以上長者上半年沒有趴趴走，就把省下來的費用轉過來；至於65歲以下怎麼加碼，「我們還在計算」。

▲▼柯文哲出席水岸台北2020端午嘉年華-龍舟點睛暨祭江大典。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席水岸台北2020端午嘉年華-龍舟點睛暨祭江大典。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲表示，大部分有數位落差的，大概不會用信用卡、悠遊付等電子支付跟電子票證，且振興券有分200、500面額，老實講那找零會是一大問題，還有保存，坦白講那是一大問題，「台北市我是比較主張能不能導向悠遊卡、悠遊付」，但因為悠遊卡還是半私人公司，所以也不能用政府力量全部執行。

柯文哲說，65歲以上比較好講，因為在疫情期間大部分長者也沒有出去趴趴走，我們就把前半年省下來的費用轉過來，這比較沒問題；至於65歲以外怎麼加碼，還在計算。

「那天秦慧珠議員在議場問我，我就馬上說這會造成問題。」柯文哲提到，行政院稱花1000補助2000，消費3000，但後面下一個伏筆，讓每個縣市自己加碼，「我當時就說這會出問題，台北市財力最雄厚，如果最後加碼我一定會贏，但不是好方法」，直言這會造成每個縣市的困擾。

柯文哲舉例，那些財政比較差的縣市政府，輸人不輸陣，一定要加碼，但是會對財政造成問題。老實講，當時行政院在制定計劃的時候，逼迫每個縣市政府要自行去加碼，這以後一定會造成財政紀律很大的破口。

此外，柯文哲還說，消費券規定什麼菸酒不能買一大堆，如果他是用電子票證或是說電子支付，買什麼怎麼知道？難道要去管制每一張發票？這太困難，或是你去小吃店叫一瓶米酒算不算菸酒？到最後我認為沒有辦法管理。

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