陳佩琪怒嗆簡舒培「要我離婚嗎」　柯文哲笑：我怎麼敢跟她離婚

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，憤而在1日透過臉書槓上簡舒培，怒嗆「現在更進一步要市長跟我離婚？」對此，台北市長柯文哲2日受訪笑說，「我怎麼敢跟她離婚」，還透露「夫人非常的沈默」。

陳佩琪1日晚間在臉書po文，「對不起，我搞錯了，簡議員說不是針對我昨天以醫生身分在臉書的發文，而是說我不適格當市長夫人」，之後則反問，「所以您這次要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？記得妳幾年前發文到聯醫公關室問，為什麼公益活動都請陳佩琪而沒請郝市長夫人？現在更進一步要市長跟我離婚？」

柯文哲2日早上沒有公開行程，出席市政會議前被問及「你覺得簡舒培的發言適當嗎？」柯文哲沒有回答，僅說，「你認為呢？」至於有跟陳佩琪吵架嗎？陳佩琪說有人叫她離婚，柯文哲笑說，不會啦、不會啦，「我怎麼敢跟她離婚」。

接著被問到陳佩琪有說什麼嗎？柯文哲表示，「夫人非常的沈默」；對於昨天有睡沙發嗎，夫人有生氣嗎等提問，柯文哲則呵呵笑反問：「她有又寫什麼嗎？」隨即離開。

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