柯文哲「一定要拉個民調高的擋子彈」　侯友宜笑回：大家都是好朋友

記者羅婉庭／新北報導

台北市長柯文哲6日表示，新北市長侯友宜目前是民調最高，所以「我一定要拉一個人來擋子彈」，侯友宜大笑後回應，柯文哲市長喜歡開玩笑，對批評都會虛心接受，大家都好朋友。





▲柯文哲上午出席水岸台北2020龍舟點睛暨祭江大典，受訪時笑稱「一定要拉一個擋子彈」。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲昨日針對民進黨打完韓國瑜後下一個是誰表示「我推薦侯友宜」，侯友宜也立即回應，稱自己會虛心接受所有批評。柯上午再加碼指出，因為侯友宜是目前民調最高的縣市首長，他當然要拉侯擋子彈。

侯友宜上午在石門行動治理訪視後受訪表示，「柯市長怎麼會有這個情報？」如果大家對他的工作過程有任何的指教、批評，他都會虛心接受，努力把市政做到位。所以任何人提出對市政的看法，他一定會全力以赴，市政是現在最重要的工作。他最後也笑著說「謝謝柯市長，開開玩笑，大家都是好朋友。」

▲新北市長侯友宜。（圖／市府提供）

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