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陳佩琪請假休診 柯文哲趕上班：今天有早餐吃

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▲▼柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪與市議員簡舒培槓上，引發外界關注。陳佩琪3日上午原本有看診，大批在家門守候，雖然陳佩琪7點25分左右出現在側門，疑似要上班，不過似乎是不想面對媒體，早上決定臨時請假，最後並未現身出門上班；柯文哲則笑稱自己今天有早餐吃。

7點3分左右，柯文哲率先出門上班，他一走出大門就說，「我早餐還在這」，還說「我要上班，如果沒搭到車都是你們的錯」。被問到陳佩琪看到柯文哲寫的「護妻文」心情有好一點？柯文哲笑說，「今天有早餐吃啊」。至於昨天沒有早餐？柯文哲笑而未答。至於還會叫陳佩琪少寫臉書等問題，柯文哲未回答，僅說「好啦好啦，要堵麥，要講再正式講」。

▲▼陳佩琪。（圖／翻攝聯醫官網）

▲陳佩琪臨時休假。（圖／翻攝聯醫官網）

柯文哲離開後，媒體繼續等待今天9點看診的陳佩琪，隨後她被發現在陽台曬衣服，相隔15分鐘後，陳佩琪在隨扈陪同下走到一樓側門，不過一下子就掉頭離開，媒體持續守候，直到8點多發現隨扈已經離去，一早聯醫官網仍顯示陳佩琪上午有看診，不過8點多再檢視聯醫官網，則顯示陳佩琪已請假，改由其他醫生代班，顯然陳佩琪臨時請假，不想面對媒體。

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