陳佩琪發文開戰網熱議　柯文哲：不想被霸凌就不要寫

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，氣得在1日透過臉書槓上簡舒培，一連發三篇文章回擊，引起網友正反議論。對此，柯文哲2日赴議會接受質詢時回應，「你不想被霸凌就不要寫」，這是預期可能發生的風險，還笑稱自己每次講不過她就算了去睡覺。

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

陳重文詢問柯文哲，有沒有睡好？睡客廳還床上？柯文哲說，「我先去睡了 不想理你了」、「我睡我的位子」，並稱自己有睡好。

陳重文認為，政治人物該被檢驗，但是不能連累家人，家人沒有義務被檢驗，他接著提到自己的爸爸在北投吃小吃 ，並在臉書分享吃小龍包，結果被網友一片撻伐，只因為小籠包所在的位子是一個釘子戶，而因為「他是陳重文的爸爸」，爸爸就被撻伐，柯文哲在臉書寫下「太太不是先生的附屬品」，他很認同。

至於認為陳佩琪被言語霸凌嗎？柯文哲指出，他認為網路世界這種事情都有，「你不想被霸凌就不要寫」，這是預期可能發生的風險，變成要自己負責，還笑稱自己每次講不過她就算了去睡覺。

陳重文追問，個人言論自由是否重要？柯文哲突話鋒一轉說，其實明白講，「結婚到現在都是她賺的錢比我多」，語畢一陣苦笑。陳重文再問，在家裡地位低一點，因為她賺比你多？柯文哲答稱，「對啊」。

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