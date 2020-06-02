　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪發文開戰網熱議　柯文哲：不想被霸凌就不要寫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，氣得在1日透過臉書槓上簡舒培，一連發三篇文章回擊，引起網友正反議論。對此，柯文哲2日赴議會接受質詢時回應，「你不想被霸凌就不要寫」，這是預期可能發生的風險，還笑稱自己每次講不過她就算了去睡覺。

▲▼柯文哲市政總質詢-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

陳重文詢問柯文哲，有沒有睡好？睡客廳還床上？柯文哲說，「我先去睡了 不想理你了」、「我睡我的位子」，並稱自己有睡好。

陳重文認為，政治人物該被檢驗，但是不能連累家人，家人沒有義務被檢驗，他接著提到自己的爸爸在北投吃小吃 ，並在臉書分享吃小龍包，結果被網友一片撻伐，只因為小籠包所在的位子是一個釘子戶，而因為「他是陳重文的爸爸」，爸爸就被撻伐，柯文哲在臉書寫下「太太不是先生的附屬品」，他很認同。

至於認為陳佩琪被言語霸凌嗎？柯文哲指出，他認為網路世界這種事情都有，「你不想被霸凌就不要寫」，這是預期可能發生的風險，變成要自己負責，還笑稱自己每次講不過她就算了去睡覺。

陳重文追問，個人言論自由是否重要？柯文哲突話鋒一轉說，其實明白講，「結婚到現在都是她賺的錢比我多」，語畢一陣苦笑。陳重文再問，在家裡地位低一點，因為她賺比你多？柯文哲答稱，「對啊」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
快訊／韓國瑜出招再抗告！法院再駁回　週六確定投票
伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！秦昊母子讚「阿姨很會煮湯」…她變臉
下半年3星座走衰運！　第一名上下樓梯要小心
懶女生最愛這一罐！卸妝保養10分鐘搞定　睡眠更充足
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部：希臘解封名單未見台灣與事實不符

交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

「返鄉陪媽媽專車」報名人數曝光！　交大校方澄清：無補助也無介入

「振興不用等到7月中旬」　民眾黨籲三倍券提前至端午連假發放

健保卡可購買三倍券　蔡壁如質疑違法：讓民眾個資安全有風險

高市民進黨部動起來催票！發百萬封簡訊還不夠…議員再加碼「這幾招」

孫大千提三點痛批民進黨：憑什麼重新奪回高雄

陳佩琪發文開戰網熱議　柯文哲：不想被霸凌就不要寫

蘇貞昌推「霧煞煞」3倍券振興經濟　顏寬恒語酸：你先花、我OK

「馬英九直接發3600」　蕭旭岑批三倍券：先付1千給蔡政府

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

外交部：希臘解封名單未見台灣與事實不符

交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

「返鄉陪媽媽專車」報名人數曝光！　交大校方澄清：無補助也無介入

「振興不用等到7月中旬」　民眾黨籲三倍券提前至端午連假發放

健保卡可購買三倍券　蔡壁如質疑違法：讓民眾個資安全有風險

高市民進黨部動起來催票！發百萬封簡訊還不夠…議員再加碼「這幾招」

孫大千提三點痛批民進黨：憑什麼重新奪回高雄

陳佩琪發文開戰網熱議　柯文哲：不想被霸凌就不要寫

蘇貞昌推「霧煞煞」3倍券振興經濟　顏寬恒語酸：你先花、我OK

「馬英九直接發3600」　蕭旭岑批三倍券：先付1千給蔡政府

外交部：希臘解封名單未見台灣與事實不符

玉山盃／孔念恩假日加練進步多　林家鋐板凳建功欣賞王柏融

目睹死亡車禍後12hrs遇劫！民俗專家曝：凡事有前兆…情侶緣分深

快訊／韓國瑜救罷免出招再抗告！法院打臉　週六確定投票

交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

打破都市傳說！醫揭蔓越莓治尿道炎真相…多喝水才是真正關鍵

行銷台灣　漫畫家左萱插畫令人驚豔

家樂福劍指台灣超市第二市占率　通路業者：併頂好有二大優勢

家樂福併購頂好超市能否過關？　公平會回應了

趁媽不在往飯碗加「3條黃金」　柯基犯案後主動炫耀…她心累累

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

政治熱門新聞

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

快訊／「三倍券」排除電商網購　11類禁用消費項目曝光

120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

快訊／「振興三倍券」7月中上路！200元5張、500元4張　年底不用就失效

三倍券去好市多換現金　政院回應

快訊／唐鳳教你！三倍券怎麼領用

蘇貞昌：三倍券若有任何破綻 「唯唐鳳是問」

陳佩琪深夜四度怒槓簡舒培：又扯賣台舔中

罷韓投票前　一定要知道的「3件事」

蘇貞昌6月2日親自宣布振興券使用方法

更多熱門

相關新聞

蔡壁如勤下高雄布局補選？柯P：她是跟國民黨立委去

蔡壁如勤下高雄布局補選？柯P：她是跟國民黨立委去

罷韓投票即將在6月6日登場，挺韓、罷韓兩陣營動作不斷。台北市長柯文哲2日在議會備詢時，被問到議員李傅中武直言蔡壁如多次下高雄，「蔡壁如整裝，等著6月6日後準備來選高雄市長」，柯反駁，指蔡最近去高雄是跟國民黨立委去高雄市政府，「拜託，她不是自己去」。

叫陳佩琪不要寫臉書？柯：觀念真的很迂腐

叫陳佩琪不要寫臉書？柯：觀念真的很迂腐

蔡壁如酸簡舒培：別當高雄市國民黨議員幫韓找工作

蔡壁如酸簡舒培：別當高雄市國民黨議員幫韓找工作

柯文哲：我怎麼敢跟陳佩琪離婚

柯文哲：我怎麼敢跟陳佩琪離婚

簡舒培轟陳佩琪：要求離婚根本神推論

簡舒培轟陳佩琪：要求離婚根本神推論

關鍵字：

陳佩琪柯文哲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面