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民進黨打韓後下個目標　柯文哲加碼：一定把侯友宜推到前面

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▲▼柯文哲出席水岸台北2020端午嘉年華-龍舟點睛暨祭江大典。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席水岸台北2020端午嘉年華-龍舟點睛暨祭江大典。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日總質詢時，被問到民進黨打韓完後，國內第二個敵人是誰？柯笑說，「我會推薦侯友宜」，6日再被問及此事時，他開玩笑「加碼」表示，「我一定會把侯友宜推到前面」，指侯友宜現在民調最高，至少多一個擋在前面。

柯文哲6日出席2020端午嘉年華龍舟點睛大典受訪表示，昨天議員問說萬一罷韓成功的話民進黨下個目標是什麼？當然不會說是自己啊，現在民調最高是侯友宜。儘管柯強調是玩笑話，但接著被問到自己會不會是下個目標時，他又再「加碼」，表示「一定會把侯友宜推到前面」。柯文哲笑說，民進黨已經盯自己很久了，又不是現在才盯，習慣了。

另外，昨天柯文哲在議會也稱台北市「討厭柯文哲」有1/4，若被提罷免案有可能會過。他表示，從歷次民調、大數據分析就知道，台北市蠻有趣的，有堅強的柯粉也有堅強的柯黑，堅強的柯黑大概有20到25%，「也是很接近，蠻可怕的」。

柯文哲說，目前的選罷法如果遇到極端兩極對立，會造成結構的不穩定，的確是問題，大概事情過後大家還要再思考一下，「我覺得這樣，有時候常常事情沒有發生前大家都不曉得，所以常常發生以後才知道制度哪裡需要改一下」。

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