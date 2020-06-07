李來希怒批：市長補選國民黨選不上　議長一併奉送看誰敢坐

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，高雄市議長許崑源當晚從17樓住處跳樓身亡，震驚全台，民進黨台北市議員梁文傑卻在臉書發文「嚇死人，是賭很大嗎？」引起爭議後已刪除文章，但難以平復藍營支持者的怒火。全國公務人員協會榮譽理事長李來希痛批，市長補選就讓民進黨一黨獨大，國民黨選也選不上，議長一位一併奉送，看誰敢坐。

李來希7日在臉書表示，「市長免了，議長走了，江山歸一統了，製造對立之後，拿到了一切權柄與資源，開始喊和解了？開始期待愛與包容了？」市長補選就讓民進黨一黨徹底獨大好了，反正國民黨選也選不贏，選贏了也要被罷免，「那就別再送人去送死了，讓民進黨提名一人競選好了」。

至於議長一職，李來希諷刺，就一併奉送，「看看有誰敢坐上那個讓人不寒而慄的寶座？我們都在哭泣，也勉力睜大眼睛在看！」

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