許崑源高齡親友殯儀館哭癱　議員李順進：他本來認為韓國瑜能過難關

▲高雄市議長許崑源與市長韓國瑜合影。（圖／ETtoday資料照)

記者黃子倩／高雄報導

高雄市議長許崑源6日晚間驚傳從住家墜樓身亡，得知消息的親友悲痛萬分，目前遺體已經送到高雄殯儀館，7日一早景行廳外來來回回多位許崑源的至親好友，其中一名高齡的女親友，被問到議長墜樓的相關問題，當場痛哭失聲，還一度腳軟，差點無法行走。

▲聽聞惡耗，韓國瑜趕赴殯儀館致意。（圖／ETtoday資料照)

而一同在市議會打拼的市議員李順進，也特別到現場致意，他表示，許崑源原本對於罷免案一直很有信心，認為韓國瑜可以渡過這次危機，不會真的被罷免，結果卻出乎他的意料，讓他大受打擊，加上之前眼睛小中風的許崑源生病後除了養病之外，不斷的在幫韓國瑜拉抬聲勢，就連臉書上的PO文，也大多是褒揚韓國瑜的政績，如今韓國瑜遭到罷免，許崑源疑似承受不住打擊墜樓，不僅家屬悲痛，國民黨更是一片低氣壓。

▲許崑源生前時常幫韓國瑜在臉書發表政績。（圖／ETtoday資料照)

根據了解，稍晚國民黨主席江啟臣，還有高雄的市議員陸淑美將率領國民黨籍的議員前來殯儀館致意，黨內大老吳敦義也將南下，送許崑源最後一程。

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