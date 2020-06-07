胡錫進：罷韓是「大格局下的小打小鬧」　台灣鐵定跑不了

▲2020高雄市長罷免案投票日。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日確定通過，對此大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（7）早發文，形容罷韓是「大格局下的小打小鬧」，儘管大陸在一段時間裡，還左右不了台灣社會的政治方向，但台當局更扭轉不了兩岸終將統一的歷史進程，「台灣跑不了，這是鐵定了的。」

▲韓國瑜鞠躬道歉。（圖／記者洪靖宜攝）

多家陸媒6日下午都以快訊的方式，報導了高雄市長韓國瑜被罷免的消息。《環球時報》總編輯胡錫進今早更在微博發表評論，稱民進黨會在台灣維持一段時間的統治，這個情況短期改變不了，另一方面，台當局在台海局勢中的真實分量越來越低，換個角度說，就是大陸在一段時間裡還左右不了台灣社會的政治方向，台當局更扭轉不了兩岸終將統一的歷史進程。

「台海局勢的決定性指標是中國大陸實力的持續增長」，胡錫進指出，台當局瞎折騰越來越像「在籠子裡的過家家」，台海地區的力量格局與20年前民進黨剛上台時相比，看看發生了什麼樣天翻地覆的變化，「給美國做棋子對抗大陸，這是台灣最糟糕的生意，其賠本程度決定了它終究是玩不不下去的。」

胡錫進強調，中國大陸越來越有能力讓台當局因為背叛中華民族而付出毀滅性代價，「即使我們不動聲色，這樣的能力也會轉化成實際的強大壓力，讓台當局的賣國政策最終彎曲、崩潰。」

▼ 胡錫進談罷韓。（圖／翻攝自微博）