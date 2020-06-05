李來希挺韓國瑜「認真市政不貪污」：罷免後明天會更好？

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票剩不到24小時，全國公務人員協會榮譽理事長李來希5日上午就在臉書發文反罷韓，質疑韓國瑜不貪污、不炒土地，認真做事，為何要罷免？且罷免之後，明天會更好嗎？

李來希貼文中附上一張韓國瑜梗圖，上面不僅寫有「6月6日，不投票，只監票，高雄市民是不是改變了？我們相信高雄市民的眼睛是雪亮的，選舉罷免是人民的權利，我個人完全尊重」，還列出高雄市府不貪污、不炒土地、不包工程、全心全力為高雄市政打拼等優點。

李來希因此質疑「不貪污，要罷免？不炒土地，要罷免？不包工程，還是要罷免？認真做事，更是要罷免？為什麼？為什麼？為什麼？罷免之後，明天會更好？北漂青年從此就可以高枕無憂了？繼續北漂，是嗎？」

對此，有網友贊同李來希的想法，在底下留言表示「高雄身在福中不知福」、「現在的執政黨只有政治，毫無市民」、「因為韓市長，我與小兒子終止北漂11年，回到高雄這一塊孕育我們成長的土地。期盼我能長居在這美好的家鄉，兒子的長才能在這兒有所發展」；不過也有人認為「嗯這些都不是北漂青年所擔心的吧⋯？」。

▼李來希發文挺韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／李來希）

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