罷韓最後倒數！投票日韓國瑜不公開行程　他此刻心情先曝光…



▲高雄市長韓國瑜5日行程 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數1天！針對高雄市長韓國瑜6月6日當天會有那些行程，新聞局也表示，在投票日曝光，可能會引起不必要爭議，因此明日市政行程傾向不公開，而韓國瑜目前依然專心市政，每天都要對得起選民託付。

▲高雄市長韓國瑜5日照常跑市政行程。（圖／記者洪靖宜攝）

罷韓投票只剩下一天，高雄市長韓國瑜5日一整天安排了3個公開行程，保持拚市政抵制罷韓的決心，不過，6月6日當天，據知情人士透露，不管罷免成功與否，韓國瑜都會在開票後出來講話，而早上會有哪些行程？新聞局長鄭照新說，由於明天是投票日，投票日的曝光可能會引起不必要爭議，因此明日市政行程傾向不公開，避免引起不必要討論。

而目前韓國瑜的心情如何？他說，市長基本上對於市政非常關注，全心在市政，充滿活力及動力，至於投票結果則交由高雄市民決定，他會表達尊重，市長的理念跟堅持，無論如何每一天都要對得起市民的託付，會專注在市政上面。

但原先5日晚間韓國瑜晚上8點要到河東路視察路燈，與罷韓團體選前之夜最終點一樣，後來新聞局趕緊更改行程，不僅將時間延後到晚上9點30分，還換了地點到愛河之心，鄭照新解釋，因為工務局同仁在議會備詢完後，可能時間都到已經到晚上7點以後，市長體貼辛勞讓同仁先吃個飯、休息一下，因此才將改到晚上9點半，但他不諱言，與罷韓路線錯開避免衝突也是初衷，各自對政治有表述空間，但不要造成對立。