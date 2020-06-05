人民日報讚韓國瑜「市政成績不錯」　指民進黨煽動背叛高雄的恨意

▲《人民日報》發文稱讚韓國瑜市政做的不錯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案週六舉行投票，大陸官媒《人民日報》5日發文稱讚韓國瑜「市政成績不錯」，反指民進黨一意煽動高雄人對韓國瑜「背叛高雄」的恨意，「凸顯台灣所謂的民主政治，早已淪落為只問顏色不問對錯的顏色政治、私心政治、騙術政治。」

韓國瑜在2018年九合一選舉中，成功讓高雄綠地變藍天，人氣高漲；然而，角逐2020大選失利 ，「落跑市長」的身份反而讓他成為眾矢之的。眼看罷免案進入決戰時刻，韓國瑜近日頻打政績牌，民進黨也「首度表態」催票罷韓。

沒想到，就在罷免投票前一天，《人民日報》以「追殺韓國瑜 民進黨醜態百出」為題發文，將矛頭對準民進黨當局，此前一直強調罷韓是公民運動，不會參與其中，「但連日來民進黨要員和當局多部門不顧吃相走上前台，以各種方式全力催票。」

文章細數政府動員的舉措，像是中選會主委李進勇定調在高雄開設1823個罷韓投開票所，發公開信嚴令校園和行政機關必須出借場地；流行疫情指揮中心一個多月前明定「發燒者不得進入人潮密集處及特定場所」，2日卻突然改口「發燒者可在適當防護下出門投票，居家檢疫居家隔離人士，須向衛生單位申請專車接送」等。

▲網友曝光高雄「國際級道路」照片。（圖／記者吳奕靖攝）

報導還提到，除了行政部門公開介入，民進黨乾脆地扯下遮羞布，蔡英文3日以黨主席的身份裁示，無異議通過民進黨中常委立委沈發惠提案，呼籲6月6日高雄市民踴躍行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來，加上民進黨高雄市黨部主委趙天麟組織動員罷韓，「種種跡象表明，民進黨就是罷韓的藏鏡人。」

除了抨擊民進黨罷韓總動員，文章後半段則提及韓國瑜近日反應，表示他將希望寄託在防疫和市政上，在臉書貼出「寄助高雄」宣傳片，用感性口吻呼籲艱困防疫時刻，大家團結努力；針對紓困方案印發的民怨，以「認定從寬、資料從簡、發放從速」三大原則進行受理；韓國瑜上任後主打的「路平」政策，也讓高雄經受住了近日的暴雨考驗。

文章最後一段還稱讚韓國瑜市政成績不錯，「但民進黨的一貫策略是不問事實只講情緒，一意煽動高雄人對韓國瑜背叛高雄的恨意，韓將開啓台灣政治史的惡性循環，也再次凸顯了台灣所謂的民主政治，早已淪落為只問顏色不問對錯的顏色政治、私心政治、騙術政治。」

▲高雄市長韓國瑜罷免投票6/6舉行。（圖／記者黃子倩翻攝）