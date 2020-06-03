WHO錄音檔外洩！　官員內部對話「證實」：中國拖延公布病毒資訊

▲WHO秘書長譚德塞多次在公開場合讚揚中國，防疫能力佳且速度快。（圖／路透社）

文／中央社日內瓦2日綜合外電報導

世界衛生組織屢次感謝中國「立即」分享新冠肺炎病毒基因序列，但美聯社根據數十場訪問與內部文件指出，中國其實拖了一週以上才公布序列，且中國推延資訊也令世衛官員挫折。

美國總統川普近幾週砲轟世界衛生組織（WHO）與中國共謀隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情危急程度，5月29日還宣布終止與世衛關係。中國國家主席習近平則說中國一直及時提供資訊給世衛和全球。

美聯社掌握的錄音顯示，世衛並不像川普所稱與中國合謀，反倒是因中國依法提供的資訊很少，而被蒙在鼓裡。世衛官員之所以公開讚揚中國，是因為他們希望哄勸中國政府提供更多資訊。而且世衛專家真心認為中國科學家在偵測和解碼病毒方面做得非常好，但中國官員行事不夠透明。

世衛官員私底下曾在1月6日那一週的會議，抱怨中國分享的資料不足，難以評估病毒能有效人傳人的程度，或是它對世界其他地方構成何種風險，白白浪費寶貴的時間。

根據美聯社，世衛人員還曾辯論如何施壓中國公布基因序列和病患詳細資料，同時避免激怒中國當局，以防喪失接觸中國的管道、讓中國科學家面臨麻煩。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）1月第2週並曾告訴同僚，是時候改弦易轍，對中國施加更多壓力，因為他擔心2002年在中國爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情可能重演。萊恩也指出，中國不像剛果等其他國家，在面臨疫情時同樣配合世衛。

澳洲雪梨大學（University of Sydney）全球衛生教授康瑞特-史考特（Adam Kamradt-Scott）認為，世衛若施壓過甚，有可能被踢出中國。但他指出，隨著全球看清北京行徑不夠透明，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還繼續捍衛中國，這就產生問題。

康瑞特-史考特表示：「這肯定會傷害世衛信譽…他（譚德塞）做過頭了嗎？我想證據很明顯，實情令人對中國與世衛的關係產生非常多疑問。」

中國國家衛生健康委員會與中國外交部並未對美聯社發表評論，但中國過去數月已多次捍衛本身作為。

不過中國雖然獲得世衛公開讚揚，實際上卻是在3個不同的政府實驗室完全破解基因序列後一個多星期才加以公開。根據數十場訪問和內部相關文件，這種現象可歸咎於中國嚴密管控資訊，以及中國公衛體系內部的競爭。

美聯社透過訪問、文件與世衛錄音發現，其實中國早在去年12月底就已啟動病毒基因定序工作。武漢醫生注意到成群病患不明原因發燒，還有呼吸問題，而且無法用標準流感療法改善病情。醫師為了尋找答案，把病患採檢樣本送給商業實驗室。

去年12月27日，微遠基因（Vision Medicals）實驗室已完成病毒一大部分定序，發現這種新型冠狀病毒與SARS驚人相似。依據中國媒體「財新」率先披露的內容與美聯社自行驗證，微遠基因把手上資料分享給武漢官員與中國醫學科學院。

武漢衛生官員12月30日發布內部通知，警告出現不尋常肺炎案例，這項通知外流至社群媒體上。中國科學院武漢病毒研究所冠狀病毒專家石正麗獲悉後，1月2日就確定新病毒的全基因組序列。

科學家認同中國科學家偵測與定序未知病原體的速度很驚人，證實中國自SARS疫情以來科技能力大幅進步。但是中國在跟全球分享資訊方面卻走錯了路。

美聯社報導，中國國家衛健委1月3日發布機密通知，下令有病毒樣本的實驗室銷毀樣本，或是送到指定機構保管。由財新率先披露、美聯社親眼見到的這份通知，禁止實驗室未經政府批准就公布病毒相關資訊。這項命令也禁止石正麗的實驗室公布基因序列，或是警告潛在危險。

根據美聯社看到的內部資料，中國疾病預防控制中心1月3日獨立完成病毒定序。而依據國營媒體訪問，中國醫學科學院1月5日子夜剛過，也完成基因序列解碼。然而就算已有3個國家實驗室各自確定完整基因序列，中國衛生官員仍默不作聲。

到了1月7日，武漢大學另一個團隊也完成病原體定序，與石正麗的結果吻合，讓石正麗確信他們找到新型冠狀病毒。但根據3名熟悉內情的消息人士，中國疾控中心專家說不信任石正麗的發現，必須先驗證過，她才能公布發現。

若干人士表示，這種噤聲命令背後一大主因為中國疾控中心研究人員希望率先發表自己的研究報告。美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）一名冠狀病毒研究人員說：「他們想拿走所有功勞。」

6名熟悉體制的消息人士解釋，中國疾控中心領導階層內部也是競爭激烈，拔擢成員的標準一直是能在知名期刊上刊登多少研究報告，讓科學家不願分享手頭資料。

1月8日，美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，科學家已從武漢的肺炎病患樣本中找到新型冠狀病毒。中國國營媒體隨後正式宣布發現新型冠狀病毒，但中國衛生當局還是不公布基因序列、診斷測試和病患詳細資料。當天泰國機場就發現一名來自武漢的女乘客有流鼻水、喉嚨痛與高燒症狀。

到了1月11日，上海公共衛生臨床中心張永振團隊終於在virological.org網站上公布基因序列。3名熟悉內情人士表示，這項舉措激怒中國疾控中心官員，隔天張永振的實驗室就被衛生當局暫時關閉。

根據美聯社取得的文件，張永振公布基因序列後，中國疾控中心、武漢病毒研究所與中國醫學科學院趕緊公布自身確定的序列並徹夜檢查、蒐集病患資料，送給國家衛健委批准。

1月12日，這3家實驗室終於一起在「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）網站上，公布病毒基因序列。此時距離他們各自完成定序已過了一個多星期。

美聯社指出，延後公布基因序列，不僅妨礙確認病毒是否擴散到其他國家，還拖延全球研發篩檢試劑、藥物與疫苗。缺乏病患詳細資料也讓外界難以確認病毒擴散速度有多快，而這正是阻止疫情的關鍵。目前全球已有超過630萬人感染武漢肺炎，逾37萬6000人病故。