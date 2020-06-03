香港中大民調：44%港人給林鄭打0分　僅1成3信任北京

▲香港中文大學最新民調顯示，市民不信任特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

受「港版國安法」通過、「反修例」餘波影響，根據香港中文大學香港亞太研究所近日公布的最新民調顯示，不滿香港政府的意見正在增加，其中受訪者對特首林鄭月娥的評分，較上月下跌了4.6，僅22.2分，平了歷史最低紀錄。

另有鑑於北京幾次的出手，在香港市民對北京政府的信任度上，民調顯示，僅有13.7%受訪者說他信任北京中央政府，較上月下跌3個百分點；68.2%受訪者表示不信任，較上月大增8.4個百份點；15.8%受訪者回答「普通／一半一半。」

▲2020大陸全國人大會議閉幕式上，表決通過港版國安法。（圖／記者任以芳攝）

香港特區政府信任度上，也僅15.6%的受訪者表示信任，不信任者60.5%，一半一半的人有22.5%。

對香港特首林鄭月娥的表現上，繼去年12月創下22.2分的最低紀錄後，本次民調顯示，今年5月香港民眾對林鄭的評分同樣只有22.2分，其中有44%人評為0分，有30.7%人評1至49分，即總共有74.7%人評價林鄭月娥不合格。

其他政務首長方面，香港政務司司長張建宗得分為23.6分、財政司司長陳茂波得27.9分、律政司司長鄭若驊得16.6分，均較上月下跌。

香港中文大學表示，香港市民對於特首、3位主要司長的表現評分，以及對特區政府、北京政府的信任度，均較4月有明顯下跌，跌幅相當顯著。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下