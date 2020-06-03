美國制裁再出招！　將對中國進口釩展開國安「232調查」

▲美國將對進口釩展開232調查，主要劍指中國。圖為美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

川普對中國的反制措施鳴槍！據路透報導，美國商務部在當日時間2日表示，將對進口釩是否損害美國國家安全，展開基於「232條款」的調查，內容點名，「中國和俄羅斯產業政策的扭曲效應」損害了美國的利益。

報導稱，美方此次所引用的232條款調查，與2018年時決定對進口鋼鋁徵收廣泛關稅，以及正在對進口海綿鈦進行的調查類似，即根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，美國商務部有權對進口產品是否損害美國國家安全等啟動調查。

▲中美貿易摩擦不斷，圖為上海洋山深水港自動碼頭。（圖／記者陳家祥攝）

美國商務部表示，此次係由本土生產商AMG Vanadium(AMG.AS)和US Vanadium LLC向其提出申述，稱進口產品的不公平定價、其他釩生產國的增值稅制度以及「中國和俄羅斯產業政策的扭曲效應」損害了它們的利益。

據了解，釩是一種堅硬、銀灰色，具韌性、可延展的過渡金屬，而金屬釩可用於航空航天、國防、能源和基礎設施領域，成為化學品催化劑。

大陸官媒《新華社》報導，今年5月初，美國商務部長羅斯還曾經宣布，將對移動式起重機進口的數量和狀況，是否損害美國國家安全啟動232調查。

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