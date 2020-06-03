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繼武漢後！大陸又有一市「全城免費大篩檢」…人口超252萬人

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▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲大陸新冠肺炎疫情控制很有成效 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

前腳剛有武漢市5月中旬下發通知要求， 10天內完成全員新冠病毒核酸篩查，目前已檢測完成9,899,828人。現在，黑龍江省牡丹江市也跟上，當地政府6月1日公布，將開展全市核酸檢測。據悉，截至2018年末，當地總人口252.5萬。

通報顯示，根據疫情防控需要，為及時、高效、高品質完成牡丹江市擴大核酸檢測工作任務，牡丹江市衛生健康委員會進一步擴充該市核酸檢測標本採樣隊伍，由11家三級醫療機構和12家二級醫療機構共1196人組成。

通報還指出，5月31日下午14時，牡丹江市衛健委組織城區各醫療機構到愛民區凱旋城現場觀摩學習牡丹江市第一人民醫院進行核酸標本採樣流程、標本存放、人員分工等具體內容，為開展全市核酸檢測工作做好各項充足的準備。

據《健康時報》報導，對此，牡丹江市疾控中心工作人員回應全民核酸檢測一事，「前幾日出現了11例無症狀感染者，所以牡丹江市政府、市委決定全民核酸檢測篩查一下。」他說，現在開始的全民排查是以社區為單位進行的免費核酸檢測，從5月31日開始部署，6月1日全體市民開始進行檢測了。

此外，武漢全城大篩檢結果也在6月2日公布，從5月14日0時至6月1日24時，武漢市集中核酸檢測9,899,828人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名、檢出率為0.303/萬；追蹤密切接觸者1,174名，核酸檢測結果均為陰。

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