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一張圖秒懂　「三倍券」V.S.「消費券」哪裡不一樣！

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▲▼三倍券VS消費券。（圖／記者許立昕製圖）

記者蔡文鈴／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩後，開始推動振興方案，行政院以「好領、好用、好刺激」為原則，發行「振興三倍券」；不過，在野黨則批評，為何不像馬政府時期發行「消費券」，現在民眾還要先花1000元買3000元的「三倍券」，根本擾民。

馬英九的「振興經濟消費券」與蔡英文的「振興三倍券」到底有什麼不同？《ETtoday新聞雲》帶您一起回顧。

振興經濟消費券

2008年金融海嘯衝擊全球經濟，當時行政院建議以發放消費券的方案刺激消費，立法院通過《振興經濟消費券發放特別條例》，於2009年發行「振興經濟消費券」，簡稱「消費券」。

當時發放標準以「人」為單位，每人都可領取3600元的消費券，凡是於2009年3月31日前出生，且具有中華民國國籍，或是領有中華民國外僑居留證之外籍配偶等，皆可領取。

領取方式則仿效「投開票所」方式，分為兩階段發放，民眾須持領券通知單以及身分證，到指定地點領取，領取當日可開始使用，一直到9月30日。

▲▼馬英九發消費券。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲馬英九發消費券。（圖／翻攝馬英九臉書）

振興三倍券

2020年因新冠肺炎疫情衝擊產業，全球經濟大受影響，行政院通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，政府先針對產業實施紓困，待疫情趨緩後推動振興。

行政院2日正式宣布推出「振興三倍券」，民眾需先花1000元購買3000元的「三倍券」，總體預算規模500億，預估可創造1000億元的效益。從7月15日上路，必須在12月31日前使用完，發放對象包含，中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配也可領，中低收入戶者免申請，政府直接發給1000元入戶後即可提領振興券。

領取方式分為實體紙本券跟數位支付。若要若要領取紙本券，民眾須攜帶健保卡至郵局購買，或是7月1日透過網路預購，15日後到4大超商領取。數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾自7月1日上網綁定卡片登錄ID後，累計消費金額滿3000元後，直接回饋2000元。

▲▼行政院長蘇貞昌親自說明「三倍劵」。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌親自說明「三倍劵」。（圖／行政院提供）

外界質疑為何不發消費券，政院官員指出，消費券刺激經濟效果差，馬政府時代的監察院審計部報告提到，「評估消費券發放考量加碼效果後之替代效果，約67.41％，未考量加碼效果高達76.06％，即民眾將消費券用於原日常支出約72.07％。顯示民眾不會因為有消費券購買較貴或較多商品，加碼消費效果未顯現。」

當時的報告中也指出，消費券政策對當年度經濟成長率之貢獻約0.28至0.43個百分點，未及原先預期的提升0.66個百分點，消費券之發放替代效果偏高，又消費券未能多次流通，乘數效果有限，致對經濟成長之貢獻未如預期。

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