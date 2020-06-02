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快訊／120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭

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▲▼行政院振興券記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇貞昌親自召開記者會，說明振興券方案。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

振興券7月15日正式上路，根據規劃可透過4個管道進行預購，行政院長蘇貞昌2日正式宣布，振興券正名為「三倍券」，1000元變3000元，年底不用就失效，同時，為了照顧120萬中低收入弱勢，也會將1000元直接匯入戶頭。

蘇貞昌表示，振興三倍劵就是好領、好用、好刺激、最溫暖，對於振興券要1000元換3000元，有人說連1000元都沒有，「那這樣我送你1000塊，政府就直接給你1000塊」，怕大家不懂為什麼天上掉下1000元，會在戶頭標註可以換三倍劵，如果帳戶多出1000元，就是可以換三倍劵，能領的有120萬中低收入弱勢。

蘇貞昌指出，地方公所公務人員在紓困給了很多幫忙，這次不敢再添麻煩，因此，直接撥入1000元給120萬中低收入弱勢的戶頭，並標記可以換三倍劵，等於1000元變3000元，振興三倍劵就是好領、好用、好刺激、最溫暖。

蘇貞昌強調，7月15日開始用三倍劵，攤商、小商家收到後1個禮拜，就可以拿到銀行去兌領換現，換到明年3月，這是政府籌劃要振興經濟，不但防疫受全世界誇讚，紓困也可以做到讓民眾走出困境，大家一起來加油，讓台灣化危機為轉機，讓台灣成為萬福中的福地。

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