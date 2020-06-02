快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

▲蘇貞昌拿振興券樣板。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌2日宣布振興「三倍券」正式出爐，全台2300萬人、15萬有居留權配偶都可領。其中，連新生兒也可領，只要能趕在今年12月31日前出生者，只要來得及拿健保卡即可。

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。歷經長達3個月的研議後，行政院拍板排除過去稱之為「酷碰券」、「振興抵用券」等名稱，定名為「振興三倍券」，並秉持好領、好用等原則。在規模方面，也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道。

至於哪些人可以領？蘇貞昌表示，全台2300萬人、15萬有居留權配偶都納入，新生兒只要能趕在12月31日前出生，來得及拿健保卡即可。

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