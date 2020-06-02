快訊／「三倍券」排除電商網購　11類消費禁忌項目曝光

▲蘇貞昌親自召開記者會，說明振興券方案。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌2日宣布振興「三倍券」正式出爐，全台2300萬人、15萬有居留權配偶都可領。對於可以在哪裡消費使用，蘇貞昌強調，只要拿到就隨你用，吃喝玩樂都可以，但還是有使用禁忌，包括買股票、禮券、繳罰單等11類，這些無法使用。

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。歷經長達3個月的研議後，行政院拍板排除過去稱之為「酷碰券」、「振興抵用券」等名稱，定名為「振興券」，並秉持好領、好用等原則。在規模方面，也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道。

對於振興券的使用範圍，蘇貞昌表示，只要拿到就隨你用，吃喝玩樂都可以，不論護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可。

值得注意的是，蘇貞昌也指出，三倍券無法使用的範圍共有11類，包括電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值等。

▼行政院推出「振興三倍劵，一千變三千」。（圖／行政院提供）



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