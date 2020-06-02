快訊／振興券正名「三倍券」！面額200元、500元　使用期限曝光

記者蔣婕妤／台北報導

即將在7月15日正式上路的振興券，完整使用方法正式出爐，根據規劃民眾可透過四大管道進行預購，在刷卡方面更規劃只要刷卡超過3000元，直接退你2000元的便民用法。行政院長蘇貞昌2日正式公布，振興券完整名稱「三倍券」，讓你一千變三千、年底不用就失效。

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。歷經長達3個月的研議後，行政院拍板排除過去稱之為「酷碰券」、「振興抵用券」等名稱，定名為「振興券」，並秉持好領、好用等原則。

在規模方面，也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道，，至於「三倍券」的面額則規劃為200元5張、500元4張

蘇貞昌2日上午10時率行政院秘書長李孟諺、政委唐鳳及龔明鑫，以及行政院發言人丁怡銘、經濟部長沈榮津、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、主計總處主計長朱澤民親上火線召開記者會，完整說明振興券之領取及使用方式。

▲行政院振興券記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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