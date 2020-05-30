通關密語「找阿中拚經濟」　天九牌職業賭場復工不忘順時中

▲職業賭場復工不忘順時鐘，以「找阿中拚拚經濟」為通關密語。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



記者陳豐德／新北報導

新冠肺炎疫情趨緩，非法職業賭場也開始復工拚經濟，一家天九牌職業賭場藏身在二重重劃區的馬達工廠內，賭客須向白牌車司機講出通關密碼「找阿中拚經濟」，才會被載到賭場，藉此防範警察滲透；所幸警方接獲線報一路尾隨，30日凌晨一舉破門，查獲賭場老闆王男等4人，以及賭客30人，清查過程中意外發現一名女賭客叫「嘉玲」，讓戰警們不經莞爾一笑說：「+0今天有來喔！」

經了解這家天九牌職業賭場平日流竄於新北地區，由老闆王男（26歲）所經營，因疫情嚴峻而暫時歇業，隨著疫情趨緩，賭場30日正式復工，先在Line群組上以「今日聚餐」為信號，號召賭客前往三重忠孝路的超商前等侯，再以本日通關密語：「找阿中拼經濟」確認是自己人後，由接應白牌車司機載往賭場地址。

所幸魔高一尺，道高一丈，三重警方事先掌握賭場復工訊息，並派員一路尾隨跟監，由偵查隊長鄭偉豪率4名派出所長及30名幹員前往查緝，並於凌晨3時許發起攻堅行動，一舉破門攻入查獲該賭場老闆王男、清注鍾男、把風林男及屋主康女共4人，邀集賭客30人共同以天九牌聚賭，賭資53萬1600元、賭具等贓物。

據了解，王男坦承犯行，全案訊後依照賭博罪將王男、鐘男、林男、康女送辦，另30名賭客則依《社會秩序維護法》裁罰，賭資賭金全數沒入。另該工廠為鐵皮屋，還違規建蓋夾層供人賭博，警方報請市政府公安稽查小組，以第三方警政策略報請拆除相關違建，以淨化地方治安空間。

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