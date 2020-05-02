怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命　網怒：自己製造的死角

▲板橋一輛水泥車在跨車道行駛狀態下，突然打方向燈切換車道輾斃女騎士。（圖／路安專案提供）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓水泥車司機，1日下午5點開車經過板橋區中山路，先是跨雙車道行駛，隨後打右方向燈要切換車道時，將一名女騎士撞到在地，右前車輪直接輾過女騎士頭部，女騎士現場就失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治；如今肇事完整影像曝光，司機事後還辯稱「沒有發現前方有機車」，讓民眾忍不住痛罵「這不是死角，是根本沒專心開車！」

長期關注道路交通安全的臉書粉絲團「路安專案」接獲投訴，民眾當時騎乘在水泥車前方，後行車紀錄器恰巧將整個肇事過程完整拍下。陳姓司機（39歲，酒測值0）先是打左方向燈切換車道，接著就沒有專心駕駛，同時橫跨左、右兩個車道，此時張姓女騎士（71歲）全程都在他的右前方，並無視線死角問題。

司機在經過路口後，在橫跨2個車道的狀態下突然打了右轉燈，女騎士被擠壓到水泥車的視線死角位置，她還來不及反應，就被變換車道的水泥車給撞上，車子傾倒後人往左側一摔，不幸被水泥車右前車輪輾過頭部，送醫搶救4小時仍不治，而事發現場一旁就是百貨公司及新北稅捐處，不少民眾都目睹意外受到驚嚇。

據查證，陳姓司機是從土城開著水泥車要回樹林住家，事後辯稱「從外側切到內側車道時，沒有發現前方有機車」，訊後依照過失殺人罪嫌移送偵辦；而死者張女則是從板橋住家要去誠品上班，沒想到好好騎在車道上卻遇到憾事，讓家人無法接受，

網友看完影片忍不住痛罵「死者一直都是前方車輛，大車無敵+死角個屁」、「一條人命，一個家庭就這樣破碎了，良心何在！」、「出事的時候就說是視線死角」、「駕駛都當成機車自動消失一樣，出事再推死角」、「這和惡意殺人有啥分別阿？」、「 只會叫機車遠離大車…這怎麼閃？」、「騎士明明都騎好好的....有夠無辜」、「原來是司機自己製造死角，再說死角惹的禍啊」。

▼不少民眾目擊車禍過程。（圖／記者陳雕文翻攝）



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