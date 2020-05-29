防疫五月天週末遊台南　黃偉哲以「阿中自助餐」、「英雄宴」和台南伴手禮來伺候

▲防疫五月天週末遊台南，市長黃偉哲將以「阿中自助餐」、「英雄宴」和台南伴手禮來伺候陳時中部長一行人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



隨著國內COVID-19新冠肺炎疫情的穩定，防疫措施逐步鬆綁，國內旅遊即將升溫，台南市長黃偉哲力邀陳時中部長帶著「防疫五月天」團隊前來台南踩線，也順利邀約成功。

台南市政府28日由黃偉哲市長親自向媒體分享，集合台南各大飯店及餐飲業者所端出的「阿中自助餐」及英雄宴菜色，還有豐富的台南文創商品及農特產，展示台南人將用滿滿的熱情與感謝的心歡迎陳時中部長及防疫五月天團隊。

台南市長黃偉哲表示，陳時中部長即將在週末率領防疫團隊蒞臨台南，全台南市民都很開心，也很關心部長會去哪裡，有關行程安排都尊重中央流行疫情指揮中心的規劃意願，會以認識台南，並且實地了解台南防疫作為為主。

黃偉哲說，這次台南人就是拿出辦滿漢全席的精神來迎接陳時中部長跟防疫五月天的到來，今天所展示的是防疫五月天遊台南行程的第一天晚餐和第二天午餐的菜色，網羅五星級飯店到巷弄小吃，菜色多元豐富不一而足；另外也端出台南古蹟文創商品、各區農會特產，將贈送給陳時中部長和防疫團隊；滿滿的美食、用品、伴手禮，充分展示台南人好客又熱情的性格。

台南市這次準備第1天晚餐是「阿中自助餐」，第2天午餐是英雄宴；英雄宴就是防疫英雄與各式各樣的基層英雄一起吃飯的英雄會，邀請基層的防疫英雄、治安英雄、消防英雄等，與陳時中部長同桌吃飯，將榮耀留給辛苦的基層有功人員。

黃偉哲在現場一一介紹迎接部長的菜色，為了要廣納在地特色與經典，著實費了一番討論才訂出菜單，包含經典台菜必備的紅蟳米糕、八寶丸、魷魚螺肉蒜、扁魚白菜、古早甜湯；來到台南必吃的小吃，香腸熟肉、蝦捲、擔仔麵、蝦仁肉圓、炒鱔魚、竹葉米糕、牛肉湯、虱目魚粥、台南碗粿、台南粽、土魠魚羹等；吃完正餐，還有不可錯過的台南甜食，包含豆花、地瓜蛋糕、當季水果、手搖飲、鳳梨飲、冰淇淋等。

另外，記者會現場還有台南各地農特產品，如新鮮芒果、芒果加工品、新鮮火龍果、越光米、蓮藕粉、蓮子、台南好麵（英雄麵）、鳳梨加工品、胡麻油、東山咖啡、文旦加工品、龍崎防疫包、上品豚加工肉品等，也都希望藉此機會也可以讓更多朋友認識優質的台南農特產。

伴手禮方面，使用台南出品的帆布包以及後壁菁寮茄芷袋包裝台南古蹟限定商品，包含成功洋芋片、成功啤酒象徵「防疫、振興雙倍成功」；至聖點心麵象徵「防疫致勝好滋味」、天后豌豆酥（可樂果）代表得到「凡事都有好結果」心想事成的正能量；媽祖賜芙則是象徵「疾病退散‧媽祖賜芙(福)」。滿滿的美食和伴手禮，乘載台南市民對陳時中部長及其防疫團隊滿滿的祝福和心意。

台南市長黃偉哲現場率領市府團隊觀光旅遊局郭貞慧局長、文化局葉澤山局長、經濟發展局陳凱凌局長、以及衛生局、農業局長官出席，議員沈震東、李啟維、沈家鳳、蔡筱薇、蔡旺詮皆到場共襄盛舉，祝福週末行程圓滿成功。

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