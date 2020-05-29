　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

響應國台辦新「11條」　福建企業用台灣人才享萬元補貼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲福建省開出補貼措施鼓勵企業招聘台灣員工。圖為金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／綜合報導

響應大陸國台辦等部委日前發布的「11條」，協助台商應對新冠肺炎疫情措施，福建省近日在新的穩就業、保就業政策中，提出對企業招用「台灣高級技工」符合資格者，可從就業補助資金中按每人不低於1萬元（人民幣，下同）標準，給予召聘企業一次性補貼。

據了解，福建省是在近日發布《關於進一步做好穩就業保就業工作若干措施的通知》，包含15項政策措施，於涉台部分提出，對企業招用福建省急需緊缺工種目錄內，台灣地區技工累計就業6個月以上的，根據福建省採認高級工以上國家技能等級，並給予補貼。

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲福建省廈門。（圖／CFP）

事實上，因受新冠肺炎疫情影響，據各地台商協會統計，目前江蘇尚有2到3000名台商、台幹還未返回工作崗位，另廣州、深圳、東莞等珠三角地區，也有近6000人之多，上海、福建方面亦有較多個體戶、自主到大陸企業工作者。


因此，目前大陸除南京、深圳等城市有台商發起登記，向當地政府爭取包機等安排外，大陸全國台企聯也多次反映，盼兩岸官方能參考大陸與南韓模式，逐步恢復商務人士往來。

《中國新聞網》報導，疫情期間，福建省已連續推出六穩24條、復工穩崗12條、脫貧攻堅19條等措施，協助畢業生就業、企業員工復工返崗，累積在大陸境內啟動包機(專線)87架次、專列(專廂)18趟次、專車3246輛次，接回返崗農民工7.84萬人。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
快訊／大雨狂炸！北市文山區「黃泥水」淹馬路　駕駛涉水前行車子
《大學生》女星產後1年「真實身材曝光」！長腿辣照洩驚人變化
大雷雨狂灌！雙北等16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
卡卡兒32萬粉怒灌1星負評！2天內網友補血逆轉「店家洗成5星
快訊／今天沒+0！新冠肺炎新增1例境外移入　俄羅斯包機返台確
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

教練都驚呆了！他獨守健身營3個月「160kg→85kg」　網看傻：老了太多

中國首部民法典「2021年元旦實施」　9法律同步廢止

響應國台辦新「11條」　福建企業用台灣人才享萬元補貼

12歲妹街頭遭霸凌！4男輪流「助跑狂踹」邊打邊爽笑…超惡劣影片瘋傳

北京出手了！港媒：中央港澳協調小組升格　夏寶龍任常務副組長

8歲男童拉鍊夾住「小辣椒」　奶音哭喊「都給弄壞了」...消防員燦笑安撫！

多名嬰兒離奇腦出血！醫一問傻了：她們坐月子時都有「同樣習慣」

林鄭月娥寫信給市民「一起支持」港版國安法　強調打擊極少數違法犯罪

回擊美國！　陸商務部延長四國聚苯硫醚反傾銷調查

下班脖子酸痛...OL「扭一扭」半夜雙腿竟不能動了！隔天胸腔以下「像木頭」

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

教練都驚呆了！他獨守健身營3個月「160kg→85kg」　網看傻：老了太多

中國首部民法典「2021年元旦實施」　9法律同步廢止

響應國台辦新「11條」　福建企業用台灣人才享萬元補貼

12歲妹街頭遭霸凌！4男輪流「助跑狂踹」邊打邊爽笑…超惡劣影片瘋傳

北京出手了！港媒：中央港澳協調小組升格　夏寶龍任常務副組長

8歲男童拉鍊夾住「小辣椒」　奶音哭喊「都給弄壞了」...消防員燦笑安撫！

多名嬰兒離奇腦出血！醫一問傻了：她們坐月子時都有「同樣習慣」

林鄭月娥寫信給市民「一起支持」港版國安法　強調打擊極少數違法犯罪

回擊美國！　陸商務部延長四國聚苯硫醚反傾銷調查

下班脖子酸痛...OL「扭一扭」半夜雙腿竟不能動了！隔天胸腔以下「像木頭」

快訊／大雨狂炸！北市文山區「黃泥水」淹馬路　駕駛涉水前行秒拋錨…崩潰哀號

公館大搖第5代充滿巧思　原是獻給格鬥之神梅原大吾禮物

新手改HONDA「REBEL 500」變身旅行車　環島出遊也方便

哈利欠英國皇室8110萬「失業付不出來」　查爾斯出手救援⋯國民痛批：靠爸王子！

外銀推刷卡繳稅優惠方案　LINE Points、現金回饋好康多

今起遠洋漁船陸續返國「2波逾4千人入境」陳宗彥：高雄2800間防疫旅館備戰

驚見「春宮資料庫」！300女「裸照、運動片」在網路瘋傳...多達274G

周董夫妻也住過！宜蘭包棟渡假風Villa　玻璃屋眺望田園超放鬆

台南人喝起來！最新文青風咖啡屋　漸層綠薄荷拿鐵超夢幻

《婉君》童星消失螢光幕8年近況曝光！　40歲神凍齡…超狂嫩臉驚呆網

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

大陸熱門新聞

「港版國安法」正式表決通過！

港版國安法「1票反對」神秘人身分曝光！　陸網：拖出去斬了

傳投下人大唯一反對票　本人說話了

北京「港版國安法」逆襲　美情報搜集破功

坐月子「一習慣」　多名嬰兒離奇腦出血

持水果刀跳河！他「小提琴式割脖」1小時

港版國安法引爭議　全國人大回應

蔡英文「撐港」　國台辦：引黑暴力入台拿石頭砸腳

脖子酸痛！OL「扭一扭」半夜雙腿不能動了

胡錫進：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

宅男愛上女網友！1個月後就當爸

「港版國安法」懶人包　最大的爭議為何？

8歲男童拉鍊夾住「小辣椒」　奶音哭喊「都給弄壞了」

港妹歎「有能力都想移民」：想平靜生活

更多熱門

相關新聞

自費篩新冠再放寬！有需求者可到指定院所篩檢

自費篩新冠再放寬！有需求者可到指定院所篩檢

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，由於國內新冠肺炎疫情已趨穩定且檢驗量能日益提升，考量民眾因緊急情況、工作及出國求學等因素有自費檢驗需求，指揮中心再度放寬適用對象，有檢驗需求民眾，可至指定院所進行自費檢驗，以取得相關檢驗證明文件；據瞭解，各醫院篩檢費用約在5000至1萬間。

快訊／+0止步！新增1例境外移入

快訊／+0止步！新增1例境外移入

實名制個資保護　鄭文燦：28天就銷毀

實名制個資保護　鄭文燦：28天就銷毀

越南專機抵台接僑民　越僑湧現桃機

越南專機抵台接僑民　越僑湧現桃機

大都會右投砲轟球團與提波

大都會右投砲轟球團與提波

關鍵字：

新冠肺炎中國福建台商滯留包機復工大陸戰疫11條惠台

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

即／英：或延長BNO持有人留英期限

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面