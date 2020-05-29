響應國台辦新「11條」　福建企業用台灣人才享萬元補貼

▲福建省開出補貼措施鼓勵企業招聘台灣員工。圖為金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／綜合報導

響應大陸國台辦等部委日前發布的「11條」，協助台商應對新冠肺炎疫情措施，福建省近日在新的穩就業、保就業政策中，提出對企業招用「台灣高級技工」符合資格者，可從就業補助資金中按每人不低於1萬元（人民幣，下同）標準，給予召聘企業一次性補貼。

據了解，福建省是在近日發布《關於進一步做好穩就業保就業工作若干措施的通知》，包含15項政策措施，於涉台部分提出，對企業招用福建省急需緊缺工種目錄內，台灣地區技工累計就業6個月以上的，根據福建省採認高級工以上國家技能等級，並給予補貼。

▲福建省廈門。（圖／CFP）

事實上，因受新冠肺炎疫情影響，據各地台商協會統計，目前江蘇尚有2到3000名台商、台幹還未返回工作崗位，另廣州、深圳、東莞等珠三角地區，也有近6000人之多，上海、福建方面亦有較多個體戶、自主到大陸企業工作者。



因此，目前大陸除南京、深圳等城市有台商發起登記，向當地政府爭取包機等安排外，大陸全國台企聯也多次反映，盼兩岸官方能參考大陸與南韓模式，逐步恢復商務人士往來。

《中國新聞網》報導，疫情期間，福建省已連續推出六穩24條、復工穩崗12條、脫貧攻堅19條等措施，協助畢業生就業、企業員工復工返崗，累積在大陸境內啟動包機(專線)87架次、專列(專廂)18趟次、專車3246輛次，接回返崗農民工7.84萬人。

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