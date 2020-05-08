BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍　車主怒：開車30年沒聽過這條罰規

▲BMW行駛在國道內側車道93公里龜速挨罰，討拍稱開車30年沒聽過這條法規。（圖／翻攝自爆料公社）



記者陳豐德／綜合報導

開車30年還沒聽過這法規？一名葉姓男子7日晚間在臉書社團「爆料公社」發文，怒氣沖沖的貼上一張BMW罰單照片，表示當時在國道內側車道車速93公里卻被開單，怒斥「你以為我開法拉利，加速很快？」卻被網友打臉，內側車道若無前車依規定必須達最高速限，而該路段速限是110公里；國道警小編忍不住喊心累，呼籲「慢速車不占用內車道宣導很久了」。

這名葉姓駕駛寫下，「我那天在一高為了超越前面這台慢車，而切進內側車道，卻看見路邊的雷射槍，也就沒有加速，那時車速在93，結果上面他X的寫三X未依最低速限行駛？速限也就90啊，你內側車道我要快也不行啊，剛超車你以為我開法拉利加速很快？自己看照片距離，你想賺業績不是用這種猥瑣的方式吧？還是其實內側車道不能低於110？我開車30年沒聽過這法規啊」。

▼國道臉書小編忍不住甩筆澄清。（圖／翻攝自國道公路警察局）



由於日前才有民眾在爆怨貼出一張國道內側車道時速98公里的罰單，當時被網友砲轟到體無完膚，沒想到7日又有勇者再次挑戰，國道小編8日貼出完整的逕行舉發單，當時為4月5日下午1時許，這輛BMW行經國道一號南下225公里處內側車道，雷側槍測得速度為93公里，依照道交條例「小型車未依規定之最高速度行駛內側車道」予以開罰。

小編忍不住開大絕嘲諷，「98已經忍了，93又來爆，等等會不會95也來了，人客啊來評評理！」並強調沒聽過不代表可以違規，這次看來不靠鄉民的力量是不行了。也有理性民眾分析，最高速在道路的另一個定義就是包含寬限值，速限110公里為例，開在內側超車道時速就必須在100至120之內，車主低於100了，所以會收到3000元罰單。

網友看到後寫下「支持取締烏龜車！」、「麻煩紅斑馬用力抓烏龜，還我們正常的高速公路」、「開了30年的路隊長.」、「妨礙交通30年還有臉在哪邊7pupu」、「你的油門踏板下面是不是卡了一隻雞腿」、「BMW的m系列的車開那麼慢會被笑死」。

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