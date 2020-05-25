阿中部長木屐+花襯衫爆紅　屏東縣觀光協會推秒殺「2020最時髦穿搭遊程」

▲屏東縣觀光協會順勢推出「2020最時髦穿搭遊程：順時中、玩屏東、花襯衫、穿木屐」行程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全台「最強業配王」陳時中與屏東縣長潘孟安帶動的恆春老街木屐、花襯衫與屏東農特產品熱銷，屏東觀光協會呼籲全國時中粉：「疫情結束後，就要來屏東玩啊！不然勒！」，並順勢推出陳時中最熱愛的「2020年最時髦旅遊穿搭：穿花襯衫與木屐逛恆春半島」活動，滿足未能跟上的時中粉，配合該活動，屏東各飯店均祭出超殺優惠。

▲月琴、花襯衫遊恆春半島。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳指出，花襯衫代表墾丁最主要的元素，象徵海洋、熱情、陽光與放鬆，也是屏東參與各國旅展最主要的裝扮，因一般參展廠商都穿正式西裝，只有屏東業者穿花襯衫，顯得特別搶眼，加上使用的布料是從國外進口的涼感布料，原本每兩到三年都從國外進口一次，經阿中部長加持，已追加訂單。

針對陳時中親簽、網路爆紅的「安心幸福在墾丁」明信片，屏東縣觀光協會總幹事張福生說明，為滿足時中粉暴動敲碗、高度詢問的明信片，也已經趕製，期待讓時中粉，可以順利拿到陳時中加持過的明信片！

恆春老街木屐王王明堂說，顧客可自己選鞋面和鞋帶，並且提供免費刻字服務，為感謝陳時中等防疫五月天，特地刻上「穩㗳㗳」與「再+0（加零）」等字，盼台灣早日脫離疫區。

對於時中粉電話灌爆木屐店，王明堂表達感謝，因為穿花襯衫搭木屐在恆春老街走路本來就超療癒，歡迎消費者，來恆春半島享受一望無際的湛藍海洋、陽光晴朗的美麗沙灘、聆聽恆春民謠與排灣古調美聲，深入不一樣的恆春半島。

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