湖北犧牲巨大「防疫不能鬆」！　習近平：首要任務加快復工復商

▲習近平出席十三屆全國人大湖北代表團審議。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

大陸全國兩會已開幕，中共中央總書記、國家主席習近平24日參與十三屆全國人大湖北代表團審議。他提到要繼續做好疫情防控，並且加快復工復商，出台和落實各項刺激消費的措施，千方百計把疫情造成的損失降到最低。

根據央視報導，習近平表示，湖北人民、武漢人民為疫情防控作出了重大貢獻，也付出了巨大犧牲，但目前境外疫情擴散蔓延勢頭仍然沒有得到有效遏制，大陸個別地區聚集性疫情仍然存在，湖北有時還出現散發零星確診病例，無症狀感染者每天還有新增。針尖大的窟窿能漏過鬥大的風，要時刻繃緊疫情防控這根弦，慎終如始、再接再厲，持續抓好外防輸入、內防反彈工作，決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。

習近平透露，這次應對疫情，大陸公共衛生體系、醫療服務體系發揮了重要作用，但也暴露出來一些缺點和不足。要正視存在的問題，加大改革力度，抓緊補缺點、堵漏洞、強弱項。預防是最經濟最有效的健康策略。

習近平指出，作為全國疫情最重、管控時間最長的省份，湖北經濟重振面臨較大困難。但他強調，湖北經濟長期向好的基本面沒有改變，多年積累的綜合優勢沒有改變，在國家和區域發展中的重要地位沒有改變。湖北的首要任務是全力做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作。

習近平強調，要加快復工復產、復商復市，圍繞重點產業鏈、龍頭企業、重大投資專案精准施策，著力幫助解決產業鏈協同復工複產中的各種堵點、難點問題，幫助解決企業特別是中小微企業面臨的實際困難，抓緊出臺和落實各項刺激消費的措施，千方百計把疫情造成的損失降到最低。

要切實做好「六保」工作，做好高校畢業生、農民工等重點群體就業，做好保基本民生工作，幫助群眾解決社保、醫保、就學等方面的實際困難，落實好特殊困難群眾兜底保障工作，堅決完成剩餘貧困人口脫貧任務，防止因疫致貧或返貧；並且要做好治癒患者康復和心理疏導工作以及病亡者家屬撫慰工作。

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