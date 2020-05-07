蹲1下還10元！國中女拒還前男友所送手機「遭霸凌險死」　同學不忍爆砍復仇

▲三重涉嫌脅迫起立蹲下霸凌國中少女的6名少年到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名16歲女國中生小雅（化名），因拒絕歸還前男友阿傑贈與的手機，1日晚間被小華的麻吉小華設局約出，以「起立蹲下1下還10元」要求還債，與在場10人集體霸凌小雅，導致她橫紋肌溶解指數飆到11萬，險些喪命；不料霸凌主嫌小華7日凌晨在三重區三和路與小雅母親談判時，意外遭小雅友人同學砍傷，目前警方已帶回2案共6人偵辦當中。

據查證，小雅與跟前男友阿傑（16歲）日前分手，但阿傑在交往過程中，贈送給女方一支高價手機，分手後心有不甘向小雅討回，對方又以「壞掉了」為由拒絕，上月29日雙方談判未果，於是阿傑在外放話詆毀小雅。1日時，阿傑的好友小華看不下去，又設局約小雅在三重永福公園談判，現場撂了7人到場對她言語霸凌。

過程當中，小華提議「起立蹲下1下還10元」，要求小雅以體能還債，在眾人脅迫下小雅只能強撐，前後共做了上百下起立蹲下，回家後小雅身體不適，直到3天後家人才揭破這起霸凌秘辛，帶小雅就醫時，醫師說她的橫紋肌溶解指數已達11萬，遠高於正常值的2至300U/L，母親5日氣得向轄區三重警方報案提告。

不料就在7日凌晨，小雅母親、姐姐與阿傑相約談判，過程中突然有一人衝出，朝阿傑屁股猛砍一刀後逃逸，好險小華送醫後並無大礙，三重警方獲報後調閱監視器，目前已經鎖定砍人的陳姓少年，初步判斷她是為了替小雅出一口氣才會行兇，目前正積極緝捕當中。

▼新北市三重區永福公園。（圖／翻攝自google map）

