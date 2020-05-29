通姦起訴率僅18%...判有罪剩一半！可撤告配偶…法界：對第3者不公平

▲法界認為通姦罪違反告訴不可分原則，讓第三者單獨面對刑罰不公平。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

根據法務部統計，台灣每年約有3000多人被控妨害婚姻及家庭罪，但被告起訴率逐年下降，到2018年只有1成8，除了11位法官聲請大法官解釋，希望能將通姦除罪化外，其實基層檢察官也認為，不需要為了偵辦家務事而浪費大量檢警人力，且法律在「告訴不可分」原則下，唯一例外准許原告只對自己配偶撤告，讓第3者獨自面對刑罰，實在不公平。

根據法務部2019年完成的統計，2009年到2011年間，全國各地檢署每年妨害婚姻及家庭案件被告約2000多人，2012年到2018年間，每年被告增長到3000多人，這其中超過9成都是通姦案。

▲全國各地檢署妨害婚姻及家庭罪歷年起訴率。（圖／記者劉昌松翻攝法務部網站）

統計同時顯示，妨害婚姻及家庭案件的歷年起訴率，從2009年的23.3%逐年下滑，到2018年只剩下18.3%，起訴後又只有一半的被告會被判有罪，比其他刑事案件的8成有罪率，足足少了3成。再從最近3年的資料顯示，有配偶而與人通姦的被告起訴率20.5%，比第三者的24.1%起訴率略低。

負責偵辦刑事案件的基層檢察官指出，《刑法》第239條規定，「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」但是家門內的事情，本來就較難調查，尤其私密性行為的證據取得不易，為了在不違反隱私、住居權的前提下，要捉姦在床、取得使用過的衛生紙、保險套，得動用具有公權力的警察協助破門，之後還要調查確認被告互動情形、體液送驗分析，最後即使起訴的被告，也幾乎只判輕刑，可易科罰金，「實在浪費公家資源。」

▲警察有時會接到民眾報案，協助破門取得通姦事證。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

此外，通姦罪「須告訴乃論」，雖然法律規定，「告訴乃論之罪，對於共犯之一人告訴或撤回告訴者，其效力及於其他共犯。」偏偏《刑事訴訟法》單獨針對通姦罪，有個特殊例外規定「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」也讓辦案人員覺得，實在有違「告訴不可分」原則，讓檢警辦案時，還要特別注意，外遇被抓包的被告，會不會為了獲得配偶撤告，誣陷第三者，更是造成辦案盲點，希望大法官能在這次解釋時，一併幫忙解決。

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