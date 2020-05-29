通姦除罪！18名聲請釋憲法官之一　張淵森：符合國際潮流

記者白珈陽／台中報導

大法官29日下午4時許宣告《刑法》第239條通姦罪違憲，即日起除罪，對此，台中地院法官張淵森指出，大法官繼同婚釋憲之後，再次不畏多數民意反對，宣告通姦無罪，是「符合國際潮流，也符合人權保障的意志」，他表示，婚姻之中，雙方感情的事不應該用刑法來處罰，通姦罪使用刑法處罰「是違反比例原則」，非常肯定大法官今日所作的解釋。

▲聲請釋憲的18名法官之一，台中地院法官張淵森 。（圖／記者白珈陽攝）



通姦除罪化的問題爭議許久，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國尚未除罪。司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，自解釋之日、也就是即日起立即失效。另外《刑事訴訟法》239條但書有關通姦罪「夫妻間撤告，但小三仍須受處罰」的告訴主觀不可分例外情形，大法官也一併宣告違憲，同樣即日起失效。

聲請釋憲的18名法官之一張淵森表示，「今天大法官做成791號解釋，認定刑法通姦罪的規定違憲，即日起失效，同時刑事訴訟法239條的但書也一併失效，大法官這樣的作法，繼同婚釋憲之後，再次不畏多數民意反對，來宣告通姦罪無罪，是非常符合國際潮流，也符合人權保障的意志」。

張淵森認為，配偶間是否對彼此忠誠，其實是2個人之間的私事，就如同配偶間要不要維持婚姻，也是2個人的私事，國家不應該介入，更不應動用刑法來恫嚇人民要維持婚姻的忠誠，若有人認為通姦及相姦會造成離婚，進而造成未成年子女的不利益，若這樣的說法成立，國家直接禁止離婚就好。「危及婚姻存續的原因非常多，連擠牙膏要從哪邊擠都可能造成婚姻危機，難道我們要一一入刑嗎？」

張淵森說，對相姦人而言，性的忠誠義務是配偶間的問題，任何人與有配偶之人發生性行為，是該外遇者違反另一半的婚姻契約，但那是外遇者要去向配偶面對的，甘第三人何事？他認為，感情爭議的事情，不應該用刑法來處罰，通姦罪用刑法處罰是違反比例原則的（審判程序將干預人民隱私，立法所欲達成的目的，小於侵害所造成的結果），非常肯定大法官今日所作的解釋。

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