通姦除罪「好聚好散可期待」！婦女新知：婚姻真正平等的第一步

▲婦女新知基金會與多個團體，贊同大法官針對「通姦罪」宣告違憲的結果，高呼「婚姻好聚好散可期待！」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

我國通姦除罪化！司法院大法官在今（29）日釋憲，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，自即日起立即失效。婦女新知基金會聯合多個團體在司法院前喊讚，高呼「好聚好散可期待！」表示通姦除罪後，「不會帶來婚姻的瓦解，反而是讓婚姻家庭關係更平等的第一步。」

司法院大法官在今（29）日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，自解釋之日失效。換言之，即刻起刑法中的通姦罪已失效，但婚姻關係仍受民法保障。婦女新知基金會在大法官釋憲後，隨即於司法院場外召開記者會，回應大法官釋憲結果，表示贊同大法官今日釋憲，但也強調「這並不是贊同外遇或通姦。」

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婦女新知董事莊喬汝說，通姦罪是以性專屬權為前提，也就是不得與配偶之外的人發生性關係，但事實上這也違反了伴侶的性自主權，因為人並不是物品，性專屬不能直接成為維繫婚姻的理由。她解釋，婚姻關係中當然有性專屬權，但這前提是「尊重意願」，可是通姦罪會強化一個印象「我配偶的性，只能屬於我」，這樣的觀念很容易形成不把配偶當成「平等個體」看待的問題。

莊喬汝從過往協助許多個案的過程中也發現，「通姦罪」其實並不能為婚姻帶來保護，反而在過程中，為了蒐證及提告，造成雙方關係更嚴重的破裂。她說明，通姦罪就算成立，與婚姻關係能否好好處理是兩回事，但常常有徵信社或不知情的人，會建議用通姦罪來提告，以為這樣對方就會下跪求饒、答應所有條件。

實際上，過往有不少案例是一方提告通姦罪後，以為能藉此拿到孩子的監護權，或以為能在離婚上得到更多有利的條件，但通姦罪的成立與否，與離婚協議是兩回事。莊喬汝說，有更多案例是因為在提告通姦的過程中，造成關係徹底撕裂，無論罪名是否成立，元配反而都得不到想要的結果。

婦女新知與多個團體就過往案例發現，從通姦罪獲得婚姻保護的個案幾乎是零，反而讓婚姻毀滅，通姦罪的存在實質上無法保護婚姻，因為婚姻關係其實還要從許多層面來看。

▲婦女新知基金會與多個團體強調，「贊同通姦罪的廢除，並不表示贊同通姦或外遇的行為。」（圖／記者林育綾攝）

他們強調，「贊同通姦罪的廢除，並不表示贊同通姦或外遇的行為。」他們更關心的是，婚姻毀壞後的重建或安排，若配偶雙方決定分手，如何透過現行民法規定，公平分配剩餘財產及妥善照顧未成年子女的生活，包括扶養費、權利義務行使負擔、探視等才是重點；若雙方決定復合，是否有足夠的婚姻諮商資源，讓兩人從傷痛中重新開始。

婦女新知強調，藉由去除刑事罪刑，讓婚姻回歸民法，讓人們能學習更健康的方式處理情感失落與婚姻關係，這是邁向婚姻平等的第一步，人們更需要的是心理諮商、情感教育等支持資源。