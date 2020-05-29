正宮別誤會！鄭運鵬「10字精闢解釋」通姦除罪化…千名網友狂讚：我懂了





▲立委鄭運鵬。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

司法院大法官29日解釋，《刑法》239條通姦罪宣告違憲，正式除罪化，並且從即日起失效。由於許多網友誤以為，「除罪化」代表通姦者完全不用負責任、變相鼓勵通姦，因此立委鄭運鵬用10字超白化文解釋，獲得網友大讚「淺顯易懂」。

通姦除罪化的問題爭議許久，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國尚未除罪。司法院大法官29日下午做出釋字791號解釋，宣告《刑法》239條，因違反《憲法》22條保障之性自主權與《憲法》第23條比例原則，自解釋公布之日起失效。另《刑訴》239條但書，因違反《憲法》第7條保障之平等原則，又因《刑法》239條違憲，失所附麗，亦自解釋公布之日起失效。

不過，通姦除罪化是指刑事責任，被告者仍必須負起民事責任，並非通姦者完全不用負責。然而卻有部分網友誤會，以為這代表小三、小王全部免責，批評政府亂七八糟、乾脆廢除一夫一妻制度。

對此，鄭運鵬29日晚間在臉書上表示，「『除罪化』三個字是除罪化最大的障礙，如果我不是立法委員，我也不會知道除罪化指的是刑事責任，民事賠償另判。」

為避免民眾誤會，鄭運鵬以10字翻譯通姦除罪化的意思，是指「偷吃不用關，賠錢洗門風」。網友則大讚鄭運鵬的翻譯「淺顯易懂」、「這樣我懂了」、「白話文解釋人家就看得懂了」。

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