神父「吸安2次」道歉獲緩起訴　回老家又染毒！北檢將另案起訴

▲神父曹伯睿前年吸毒被檢察官處分緩起訴，卻沒好好戒毒再次被逮。（圖為資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

曾在輔仁大學聖博敏神學院任教的神父曹伯睿，2018年2度被查獲涉及毒品，當時還曾羞愧地說：「叫曹先生就好別叫我神父」，並上臉書道歉宣示要戒毒，獲台北地檢署處分緩起訴，給他戒毒自新的機會，沒想到今年2月間，他又在嘉義老家吸毒被逮，檢察官28日撤銷緩起訴處分，將另外將他重新起訴。

2018年11月間，曹伯睿在台北市松山區健康路公園形跡可疑，警察上前攔查，發現竟是輔大神父，還在他身上查獲3小包毛重1公克的安非他命；同年12月4日晚間，他又在台北市永康公園遭警攔查，包包內有疑似安他命毒品粉末，他坦承因認識外籍友人接觸毒品而上癮。

▲曹伯睿曾公開道歉堅定要戒毒。（圖為資料照／翻攝臉書）

曹伯睿涉毒品案件被媒體報導後，上臉書貼文承認染毒，「請接受我誠心的致歉，我更要以我完全的戒除，表示我的意志與決心。」檢察官在2019年4月間，依《毒品防制條例》給予緩起訴處分2年，並且需要自費接受戒癮治療1年。

沒想到曹在緩起訴處分起間沒好好戒毒自新，2020年2月間又在嘉義老家被查到第3度染毒，嘉義地檢署將他起訴聲請簡易判決處刑，台北地檢署收到通知後，也將先前的緩起訴處分撤銷，未來將另案起訴。目前曹伯睿已經不在輔大聖博敏神學院網站的師資陣容中。

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